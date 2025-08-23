https://ria.ru/20250823/ukraina-2037110975.html

Китай стремится к решению украинского кризиса, заявил эксперт

Китай стремится к решению украинского кризиса, заявил эксперт - РИА Новости, 23.08.2025

Китай стремится к решению украинского кризиса, заявил эксперт

Китай стремится всесторонне решить проблему украинского кризиса, прикладывая для этого немало усилий, заявил научный сотрудник Института России, Восточной... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T06:07:00+03:00

2025-08-23T06:07:00+03:00

2025-08-23T06:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

китай

украина

восточная европа

мао нин

владимир зеленский

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg

ПЕКИН, 23 авг - РИА Новости. Китай стремится всесторонне решить проблему украинского кризиса, прикладывая для этого немало усилий, заявил научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань, комментируя вопрос гарантий безопасности для Украины. Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова Владимира Зеленского о том, что "Киев не нуждается в Китае в качестве гаранта безопасности", заявила, что Пекин неизменно придерживается объективной и справедливой позиции по украинскому кризису, что "очевидно для всех заинтересованных сторон". "Китай приложил немало усилий для решения этой проблемы (украинского кризиса - ред.). Например, год спустя после начала кризиса Китай опубликовал официальный дипломатический документ под названием "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса", - сказал эксперт в интервью китайскому государственному изданию Global Times. Ван Сяоцюань отметил, что Китай не просто делает заявления, но привержен "систематическому содействию решению проблемы". "Китай стремится комплексно решать проблемы безопасности всех сторон, включая решение сопутствующих вопросов, таких как предотвращение распространения ядерного оружия, обеспечение безопасности атомных электростанций, защита гражданского населения, гарантирование экспорта продовольствия, прекращение односторонних санкций, поддержание стабильности промышленных и цепочек поставок, а также содействие послевоенному восстановлению", - добавил он. По словам эксперта, эти усилия демонстрируют системный и тщательный подход к решению проблемы и отражают чувство ответственности Китая, являющегося крупной державой. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Китай может быть гарантом в рамках урегулирования на Украине, так как без его гарантий безопасности в любой точке мир обеспечить очень сложно. Директор аналитического Центра Horizon Insights Чжу Цзюньвэй ранее заявила гонконгской газете South China Morning Post, что даже если будет разработан документ о гарантиях безопасности, Китай, скорее всего, не присоединится к западным гарантиям, но выпустит заявления о безопасности, используя отдельные документы.

https://ria.ru/20250823/ukraina-2037105692.html

https://ria.ru/20250823/posol-2037104499.html

https://ria.ru/20250822/tramp-2037065373.html

китай

украина

восточная европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, украина, восточная европа, мао нин, владимир зеленский, александр лукашенко