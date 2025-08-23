https://ria.ru/20250823/ukraina-2037108037.html

Украинский пленный рассказал о мобилизации представителей ЛГБТ* в Киеве

ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Украинский военнопленный Евгений Костышак рассказал РИА Новости, что сторонники ЛГБТ* в Киеве ведут себя открыто и избегают мобилизации ТЦК. Он рассказал, что однажды во время поездки в центр Киева заметил, как "два парня идут в обнимку, держась за ручку". По его словам, "для Киева это уже престижно". Он подчеркнул, что представителей нетрадиционной ориентации насильная мобилизация в ВСУ не затрагивает, они чувствуют себя свободно. "Я знаю случаи, моих одноклассников сколько забрала война. Их закидывают в "бус": "Иди воюй!" А вот этих мажорчиков... Ходят вместе за ручку, "петушки" вот эти. Им ничего, они как в раю там. А другие ребята погибают", — добавил он. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.*движение признано экстремистским и запрещено в России.

