Рейтинг@Mail.ru
Украинский пленный рассказал о мобилизации представителей ЛГБТ* в Киеве - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:52 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/ukraina-2037108037.html
Украинский пленный рассказал о мобилизации представителей ЛГБТ* в Киеве
Украинский пленный рассказал о мобилизации представителей ЛГБТ* в Киеве - РИА Новости, 23.08.2025
Украинский пленный рассказал о мобилизации представителей ЛГБТ* в Киеве
Украинский военнопленный Евгений Костышак рассказал РИА Новости, что сторонники ЛГБТ* в Киеве ведут себя открыто и избегают мобилизации ТЦК. РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T04:52:00+03:00
2025-08-23T04:52:00+03:00
в мире
киев
россия
украина
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg
ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Украинский военнопленный Евгений Костышак рассказал РИА Новости, что сторонники ЛГБТ* в Киеве ведут себя открыто и избегают мобилизации ТЦК. Он рассказал, что однажды во время поездки в центр Киева заметил, как "два парня идут в обнимку, держась за ручку". По его словам, "для Киева это уже престижно". Он подчеркнул, что представителей нетрадиционной ориентации насильная мобилизация в ВСУ не затрагивает, они чувствуют себя свободно. "Я знаю случаи, моих одноклассников сколько забрала война. Их закидывают в "бус": "Иди воюй!" А вот этих мажорчиков... Ходят вместе за ручку, "петушки" вот эти. Им ничего, они как в раю там. А другие ребята погибают", — добавил он. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.*движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20250813/ukraina-2035132467.html
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_1148:830:2772:2048_1920x0_80_0_0_f08f4e033bd30591871c09c0301ee077.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, украина, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Киев, Россия, Украина, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Украинский пленный рассказал о мобилизации представителей ЛГБТ* в Киеве

Военнопленный Костышак: сторонников ЛГБТ в Киеве не мобилизуют

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Украинский военнопленный Евгений Костышак рассказал РИА Новости, что сторонники ЛГБТ* в Киеве ведут себя открыто и избегают мобилизации ТЦК.
Он рассказал, что однажды во время поездки в центр Киева заметил, как "два парня идут в обнимку, держась за ручку". По его словам, "для Киева это уже престижно". Он подчеркнул, что представителей нетрадиционной ориентации насильная мобилизация в ВСУ не затрагивает, они чувствуют себя свободно.
"Я знаю случаи, моих одноклассников сколько забрала война. Их закидывают в "бус": "Иди воюй!" А вот этих мажорчиков... Ходят вместе за ручку, "петушки" вот эти. Им ничего, они как в раю там. А другие ребята погибают", — добавил он.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
*движение признано экстремистским и запрещено в России.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
На Украине изменили правила "бронирования" от мобилизации
13 августа, 23:12
 
В миреКиевРоссияУкраинаДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала