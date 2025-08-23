Рейтинг@Mail.ru
В Киеве предсказали скорое открытие второго фронта на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:02 23.08.2025
В Киеве предсказали скорое открытие второго фронта на Украине
В Киеве предсказали скорое открытие второго фронта на Украине - РИА Новости, 23.08.2025
В Киеве предсказали скорое открытие второго фронта на Украине
заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Принятие на Украине нового законопроекта об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы во время военного положения может привести к вооруженным столкновениям в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.“Они решили мужчинам дать уголовную ответственность, представляете? Ну это ж надо так обнаглеть. &lt;…&gt; Я вам объяснял, что будет: выход украинцев из украинского гражданства. Все. И тогда это будет полный предел. Те миллионы, которые выехали, уже никогда не вернутся на Украину”, — отметил он.Кроме того, как считает Соскин, закон также приведет к силовым попыткам покинуть страну.“А прорываться будут уже с автоматами, с пулеметами через границу. Прямо будут бои на границе. Второй фронт откроют”, — отметил он.Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко зарегистрировала в Верховной раде законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы страны во время действия режима военного времени. Нарушителям грозит лишение свободы сроком до трех лет или штраф до 170 тысяч гривен или 4,1 тысячи долларов.
В Киеве предсказали скорое открытие второго фронта на Украине

Соскин: законопроект Свириденко приведет к столкновениям на границе Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАвтомобиль на пограничном пункте пропуска на Украине
Автомобиль на пограничном пункте пропуска на Украине - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Автомобиль на пограничном пункте пропуска на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Принятие на Украине нового законопроекта об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы во время военного положения может привести к вооруженным столкновениям в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.
“Они решили мужчинам дать уголовную ответственность, представляете? Ну это ж надо так обнаглеть. <…> Я вам объяснял, что будет: выход украинцев из украинского гражданства. Все. И тогда это будет полный предел. Те миллионы, которые выехали, уже никогда не вернутся на Украину”, — отметил он.
Кроме того, как считает Соскин, закон также приведет к силовым попыткам покинуть страну.
“А прорываться будут уже с автоматами, с пулеметами через границу. Прямо будут бои на границе. Второй фронт откроют”, — отметил он.
Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко зарегистрировала в Верховной раде законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы страны во время действия режима военного времени. Нарушителям грозит лишение свободы сроком до трех лет или штраф до 170 тысяч гривен или 4,1 тысячи долларов.
