В Киеве предсказали скорое открытие второго фронта на Украине

В Киеве предсказали скорое открытие второго фронта на Украине

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Принятие на Украине нового законопроекта об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы во время военного положения может привести к вооруженным столкновениям в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.“Они решили мужчинам дать уголовную ответственность, представляете? Ну это ж надо так обнаглеть. <…> Я вам объяснял, что будет: выход украинцев из украинского гражданства. Все. И тогда это будет полный предел. Те миллионы, которые выехали, уже никогда не вернутся на Украину”, — отметил он.Кроме того, как считает Соскин, закон также приведет к силовым попыткам покинуть страну.“А прорываться будут уже с автоматами, с пулеметами через границу. Прямо будут бои на границе. Второй фронт откроют”, — отметил он.Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко зарегистрировала в Верховной раде законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы страны во время действия режима военного времени. Нарушителям грозит лишение свободы сроком до трех лет или штраф до 170 тысяч гривен или 4,1 тысячи долларов.

