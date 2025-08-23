https://ria.ru/20250823/ukraina-2037105692.html

В Британии предрекли Украине катастрофу

В Британии предрекли Украине катастрофу - РИА Новости, 23.08.2025

В Британии предрекли Украине катастрофу

Киеву грозит катастрофа, в случае, если инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта не обернутся успехом, пишет британская РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T02:55:00+03:00

2025-08-23T02:55:00+03:00

2025-08-23T02:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

россия

дональд трамп

владимир зеленский

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79b14fb065e7c3225d24f47fb81c76b3.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Киеву грозит катастрофа, в случае, если инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта не обернутся успехом, пишет британская газета Telegraph. Трамп в пятницу заявил, что за две недели хочет узнать о "подходе" России и Украины к урегулированию конфликта. По его словам, в течение двух недель он намерен принять "очень важное решение" по Украине, исходя из дальнейших действий Москвы и Киева. "Мирный план Трампа начинает трещать по швам. России это дает драгоценное время. Для Украины это может обернуться катастрофой", - говорится в материале газеты. Издание подчеркивает, что ситуация на поле боя для Украины становится все более проблематичной. По оценке Telegraph, у Украины есть два слабых места - острая нехватка живой силы, а также усиливающиеся внутренние разногласия в командной структуре ВСУ. Ранее Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.

https://ria.ru/20250822/tramp-2037069664.html

https://ria.ru/20250822/zelenskiy-2036988592.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, россия, дональд трамп, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, встреча путина и трампа на аляске