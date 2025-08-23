Рейтинг@Mail.ru
В Британии предрекли Украине катастрофу
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:55 23.08.2025
В Британии предрекли Украине катастрофу
В Британии предрекли Украине катастрофу - РИА Новости, 23.08.2025
В Британии предрекли Украине катастрофу
Киеву грозит катастрофа, в случае, если инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта не обернутся успехом, пишет британская РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Киеву грозит катастрофа, в случае, если инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта не обернутся успехом, пишет британская газета Telegraph. Трамп в пятницу заявил, что за две недели хочет узнать о "подходе" России и Украины к урегулированию конфликта. По его словам, в течение двух недель он намерен принять "очень важное решение" по Украине, исходя из дальнейших действий Москвы и Киева. "Мирный план Трампа начинает трещать по швам. России это дает драгоценное время. Для Украины это может обернуться катастрофой", - говорится в материале газеты. Издание подчеркивает, что ситуация на поле боя для Украины становится все более проблематичной. По оценке Telegraph, у Украины есть два слабых места - острая нехватка живой силы, а также усиливающиеся внутренние разногласия в командной структуре ВСУ. Ранее Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
В Британии предрекли Украине катастрофу

Telegraph: Киеву грозит катастрофа, если инициативы Трампа не обернутся успехом

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Киеву грозит катастрофа, в случае, если инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта не обернутся успехом, пишет британская газета Telegraph.
Трамп в пятницу заявил, что за две недели хочет узнать о "подходе" России и Украины к урегулированию конфликта. По его словам, в течение двух недель он намерен принять "очень важное решение" по Украине, исходя из дальнейших действий Москвы и Киева.
"Мирный план Трампа начинает трещать по швам. России это дает драгоценное время. Для Украины это может обернуться катастрофой", - говорится в материале газеты.
Издание подчеркивает, что ситуация на поле боя для Украины становится все более проблематичной. По оценке Telegraph, у Украины есть два слабых места - острая нехватка живой силы, а также усиливающиеся внутренние разногласия в командной структуре ВСУ.
Ранее Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
