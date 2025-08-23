https://ria.ru/20250823/ukraina-2037105692.html
В Британии предрекли Украине катастрофу
В Британии предрекли Украине катастрофу - РИА Новости, 23.08.2025
В Британии предрекли Украине катастрофу
Киеву грозит катастрофа, в случае, если инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта не обернутся успехом, пишет британская РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T02:55:00+03:00
2025-08-23T02:55:00+03:00
2025-08-23T02:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
дональд трамп
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79b14fb065e7c3225d24f47fb81c76b3.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Киеву грозит катастрофа, в случае, если инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта не обернутся успехом, пишет британская газета Telegraph. Трамп в пятницу заявил, что за две недели хочет узнать о "подходе" России и Украины к урегулированию конфликта. По его словам, в течение двух недель он намерен принять "очень важное решение" по Украине, исходя из дальнейших действий Москвы и Киева. "Мирный план Трампа начинает трещать по швам. России это дает драгоценное время. Для Украины это может обернуться катастрофой", - говорится в материале газеты. Издание подчеркивает, что ситуация на поле боя для Украины становится все более проблематичной. По оценке Telegraph, у Украины есть два слабых места - острая нехватка живой силы, а также усиливающиеся внутренние разногласия в командной структуре ВСУ. Ранее Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
https://ria.ru/20250822/tramp-2037069664.html
https://ria.ru/20250822/zelenskiy-2036988592.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4ce819e5669c8a249cc76e17236388ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, россия, дональд трамп, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, Встреча Путина и Трампа на Аляске
В Британии предрекли Украине катастрофу
Telegraph: Киеву грозит катастрофа, если инициативы Трампа не станут успешными