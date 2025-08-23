Рейтинг@Mail.ru
Украинский пленный рассказал, почему отказался воевать - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:18 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/ukraina-2037102107.html
Украинский пленный рассказал, почему отказался воевать
Украинский пленный рассказал, почему отказался воевать - РИА Новости, 23.08.2025
Украинский пленный рассказал, почему отказался воевать
Украинский военнопленный Евгений Костышак рассказал РИА Новости, что был насильно мобилизован ТЦК, но отказался воевать за украинскую элиту. РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T01:18:00+03:00
2025-08-23T01:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014373500_0:230:3072:1958_1920x0_80_0_0_7bbd5a8598fb092952d1e40c4a804e43.jpg
ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Украинский военнопленный Евгений Костышак рассказал РИА Новости, что был насильно мобилизован ТЦК, но отказался воевать за украинскую элиту. "Воевать за этих "петухов", что ходят по Киеву, разъезжают, бухают по кабакам... за них воевать я не собирался. Но благодаря ТЦК я просто оказался в такой ситуации. Я бы их всех на войну отправил. И их детей. Чтобы хотя бы недельку побыли на "нуле", узнали, что это такое", — рассказал Костышак. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
https://ria.ru/20250812/zelenskij-2034867506.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014373500_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_2ff533d6ad6ce9f508a312dc856a7e46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Украинский пленный рассказал, почему отказался воевать

Украинский военнопленный Костышак рассказал, что отказался воевать за элиту

© AP Photo / Roman ChopУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Украинский военнопленный Евгений Костышак рассказал РИА Новости, что был насильно мобилизован ТЦК, но отказался воевать за украинскую элиту.
"Воевать за этих "петухов", что ходят по Киеву, разъезжают, бухают по кабакам... за них воевать я не собирался. Но благодаря ТЦК я просто оказался в такой ситуации. Я бы их всех на войну отправил. И их детей. Чтобы хотя бы недельку побыли на "нуле", узнали, что это такое", — рассказал Костышак.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Захарова напомнила об отказе Зеленского забирать украинских пленных
12 августа, 18:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала