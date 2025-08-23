Рейтинг@Mail.ru
"Все по новой": экс-премьер Украины сделал устрашающий прогноз по СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:49 23.08.2025
"Все по новой": экс-премьер Украины сделал устрашающий прогноз по СВО
заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале. РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Урегулирование конфликта на Украины без де-юре признания утраты Киевом Донбасса может привести к его возобновлению в будущем, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.“Эта формулировка, кстати, “де-факто признаю, а де-юре не признаю” — она меня смущает. Почему? Потому что она является источником следующих конфликтов. Сменяется руководство. Зеленского ясно, что сменят. Придет новое руководство. Оно заявит: “Во-первых, Зеленский нелегитимен был, когда заключал договоры, во-вторых, что значит он де-факто признал? А вот мы не признаем ни де-факто, ни де-юре”. И все по новой начнется”, — отметил он.При этом, по мнению Азарова, прошло достаточно времени, чтобы на деле воспринимать независимость Донбасса от Украины свершившейся.В понедельник газета Wall Street Journal писала, что Киев готов рассмотреть вопрос о признании фактического контроля России над новыми регионами, но не желает признавать это де-юре.
Военнослужащие РФ в южном секторе СВО
Военнослужащие РФ в южном секторе СВО. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Урегулирование конфликта на Украины без де-юре признания утраты Киевом Донбасса может привести к его возобновлению в будущем, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.
“Эта формулировка, кстати, “де-факто признаю, а де-юре не признаю” — она меня смущает. Почему? Потому что она является источником следующих конфликтов. Сменяется руководство. Зеленского ясно, что сменят. Придет новое руководство. Оно заявит: “Во-первых, Зеленский нелегитимен был, когда заключал договоры, во-вторых, что значит он де-факто признал? А вот мы не признаем ни де-факто, ни де-юре”. И все по новой начнется”, — отметил он.
Россия резко ускорила закрытие проекта "Украина"
21 августа, 08:00
Россия резко ускорила закрытие проекта "Украина"
21 августа, 08:00
При этом, по мнению Азарова, прошло достаточно времени, чтобы на деле воспринимать независимость Донбасса от Украины свершившейся.
В понедельник газета Wall Street Journal писала, что Киев готов рассмотреть вопрос о признании фактического контроля России над новыми регионами, но не желает признавать это де-юре.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Мы еще будем скучать по Зеленскому: на подходе его смена и плохие новости
21 августа, 08:00
 
