Специальная военная операция на Украине
 
10:31 23.08.2025
ВСУ нанесли почти 100 ударов по Херсонской области в День флага России
ВСУ нанесли почти 100 ударов по Херсонской области в День флага России
ГЕНИЧЕСК, 23 авг - РИА Новости. В День государственного флага России ВСУ нанесли 98 ударов с применением беспилотников и ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре Херсонской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "В День государственного флага России боевики киевского режима нанесли 52 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 19 ударов со стороны ВСУ были нанесены ночью. Также было зафиксировано 27 ударов киевских боевиков с применением FPV-дронов. Таким образом общее число ударов по области составило 98", - сказал РИА Новости представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 10 населенных пунктов: Каховка, Казачьи Лагеря, Днепряны, Алешки, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Великая Лепетиха.
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 23 авг - РИА Новости. В День государственного флага России ВСУ нанесли 98 ударов с применением беспилотников и ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре Херсонской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"В День государственного флага России боевики киевского режима нанесли 52 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 19 ударов со стороны ВСУ были нанесены ночью. Также было зафиксировано 27 ударов киевских боевиков с применением FPV-дронов. Таким образом общее число ударов по области составило 98", - сказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 10 населенных пунктов: Каховка, Казачьи Лагеря, Днепряны, Алешки, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Великая Лепетиха.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
