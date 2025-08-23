https://ria.ru/20250823/tver-2037166112.html

В Тверской области ребенок погиб, запутавшись в веревочных качелях

РЯЗАНЬ, 23 авг - РИА Новости. Прокуратура Тверской области сообщила о гибели мальчика 2018 года рождения, который, по предварительным данным, запутался в самодельных веревочных качелях, региональное СУСК проводит проверку. По данным прокуратуры, в связи с поступившим сообщением об обнаружении погибшим мальчика 2018 года рождения на детской площадке в селе Красное Старицкого муниципального округа на место выехал исполняющий обязанности прокурора района Константин Комин. "Предварительно установлено, что ребенок находился без присмотра взрослых и, качаясь на самодельных веревочных качелях, запутался в них и погиб", - сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства. СУСК по региону в своем Telegram-канале уточняет, что обращение об обнаружении тела ребёнка поступило в субботу. Ржевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

