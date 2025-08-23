Рейтинг@Mail.ru
Шокирующая инициатива Запада по Украине вызвала бешенство в Турции
18:24 23.08.2025 (обновлено: 23:46 23.08.2025)
Шокирующая инициатива Запада по Украине вызвала бешенство в Турции
Шокирующая инициатива Запада по Украине вызвала бешенство в Турции
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 резко отреагировали на заявление президента Франции Эммануэля Макрона после встреч президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме на прошлой неделе о том, что Турция также должна войти в состав оперативных сил на Украине."Нет, конечно, что нам там делать, это ловушка", — написал один комментатор."Ни в коем случае, что нам делать на Украине? Пусть отправляются те, кто разжег этот конфликт", — отметил другой."Однозначно нет, пусть проведут всенародный референдум и получат должный ответ", — подчеркнул третий."Турецкие военнослужащие не чьи-то рабы и слуги. Занимайтесь своими грязными делами сами, негодяи", — высказал мнение еще один пользователь."Нам ни в коем случае не нужно этого делать. Запад хочет использовать турецких солдат на передовой и столкнуть лбами Турцию с Россией", — заключили читатели.В понедельник Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 резко отреагировали на заявление президента Франции Эммануэля Макрона после встреч президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме на прошлой неделе о том, что Турция также должна войти в состав оперативных сил на Украине.
"Нет, конечно, что нам там делать, это ловушка", — написал один комментатор.
"Ни в коем случае, что нам делать на Украине? Пусть отправляются те, кто разжег этот конфликт", — отметил другой.
"Однозначно нет, пусть проведут всенародный референдум и получат должный ответ", — подчеркнул третий.
"Турецкие военнослужащие не чьи-то рабы и слуги. Занимайтесь своими грязными делами сами, негодяи", — высказал мнение еще один пользователь.
"Нам ни в коем случае не нужно этого делать. Запад хочет использовать турецких солдат на передовой и столкнуть лбами Турцию с Россией", — заключили читатели.
В понедельник Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.
