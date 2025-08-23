https://ria.ru/20250823/tuman-2037112515.html

МЧС предупредило о сильном тумане в Подмосковье в субботу

Туман ожидается местами в Московской области утром в субботу, видимость упадет до 200-500 метров, сообщает подмосковный главк МЧС. РИА Новости, 23.08.2025

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Туман ожидается местами в Московской области утром в субботу, видимость упадет до 200-500 метров, сообщает подмосковный главк МЧС. "В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10 часов 23 августа местами в Московской области ожидается туман с ухудшением видимости 200-500 метров", - говорится в публикации Telegram-канала ведомства. МЧС порекомендовало водителям включить противотуманные фары, соблюдать увеличенную дистанцию, а также избегать резких маневров. Кроме того, пешеходам следует быть особенно внимательными при переходе дороги, по возможности использовать на одежде светоотражающие элементы, добавляется в сообщении.

