МЧС предупредило о сильном тумане в Подмосковье в субботу
06:45 23.08.2025 (обновлено: 06:46 23.08.2025)
МЧС предупредило о сильном тумане в Подмосковье в субботу
Туман ожидается местами в Московской области утром в субботу, видимость упадет до 200-500 метров, сообщает подмосковный главк МЧС. РИА Новости, 23.08.2025
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Туман ожидается местами в Московской области утром в субботу, видимость упадет до 200-500 метров, сообщает подмосковный главк МЧС. "В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10 часов 23 августа местами в Московской области ожидается туман с ухудшением видимости 200-500 метров", - говорится в публикации Telegram-канала ведомства. МЧС порекомендовало водителям включить противотуманные фары, соблюдать увеличенную дистанцию, а также избегать резких маневров. Кроме того, пешеходам следует быть особенно внимательными при переходе дороги, по возможности использовать на одежде светоотражающие элементы, добавляется в сообщении.
московская область (подмосковье)
происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Туман. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Туман ожидается местами в Московской области утром в субботу, видимость упадет до 200-500 метров, сообщает подмосковный главк МЧС.
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10 часов 23 августа местами в Московской области ожидается туман с ухудшением видимости 200-500 метров", - говорится в публикации Telegram-канала ведомства.
МЧС порекомендовало водителям включить противотуманные фары, соблюдать увеличенную дистанцию, а также избегать резких маневров.
Кроме того, пешеходам следует быть особенно внимательными при переходе дороги, по возможности использовать на одежде светоотражающие элементы, добавляется в сообщении.
Девушка с зонтом - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Вчера, 01:57
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
