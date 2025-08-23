https://ria.ru/20250823/trevoga-2037134667.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также соседних Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 23.08.2025

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также соседних Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса на 10.15 мск, тревога звучит в Киеве, Киевской, Черниговской и Сумской областях Украины. Кроме того, украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в украинской столице. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о работе систем ПВО. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

