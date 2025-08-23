Жена Эрдогана попросила Меланью Трамп написать письмо Нетаньяху

Рейтинг@Mail.ru
18:26 23.08.2025 (обновлено: 19:11 23.08.2025)
https://ria.ru/20250823/tramp-2037198286.html
2025-08-23T18:26:00+03:00
2025-08-23T19:11:00+03:00
в мире
россия
сша
израиль
эмине эрдоган
меланья трамп
биньямин нетаньяху
СТАМБУЛ, 23 авг - РИА Новости. Супруга президента Турции Эмине Эрдоган обратилась к супруге президента США Мелании Трамп с просьбой призвать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить военную операцию в секторе Газа, где погибли более 18 тысяч несовершеннолетних, сообщило Управление по коммуникациям при администрации турецкого лидера. Эмине Эрдоган напомнила в письме, что общалась с Меланьей шесть лет назад и оценила ее моральную чувствительность, которая вновь была отражена в недавнем письме супруги Трампа российскому президенту Владимиру Путину. Эрдоган отметила, что согласно данным ООН каждые 45 минут в секторе Газа погибает один ребенок, район превратился в "детское кладбище". "Лишены смеха не только украинские дети, дети в Палестине также заслуживают веселья, свободы, достойного будущего. Было бы крайне важно, если бы вы отправили письмо премьер-министру Израиля Нетаньяху с настойчивым призывом прекратить гуманитарную катастрофу в Газе. Я считаю, что в дни, когда мир переживает всеобщее пробуждение, а воля к признанию Палестины становится глобальной, ваш призыв от имени Газы будет исполнением исторической ответственности перед палестинским народом", - говорится в тексте письма, предоставленном РИА Новости управлением. "Для 18 тысяч 885 младенцев и детей, погибших в Газе, время уже потеряно ... тем не менее у нас еще есть шанс (спасти - ред.) более одного миллиона детей в Газе, которым удалось выжить. Время уже настало", - написала Эрдоган. Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал письмо от своей жены Меланьи, адресованное российскому президенту Владимиру Путину, в котором она призывает защитить детей. По информации телеканала Fox News, это письмо Трамп передал российскому лидеру во время саммита на Аляске. Узнав об этом, Фаина Савенкова из Луганска, одиннадцать лет живущая под обстрелами ВСУ, написала свое письмо Меланье Трамп. Девушка указала на вину Владимира Зеленского в гибели детей Донбасса и попросила супругу американского президента помочь остановить эту трагедию. Ранее украинская сторона передала России список якобы похищенных с Украины 339 детей. В ходе пресс-конференции по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что большое количество детей из украинского списка никогда не были на территории России. Кроме того, выяснилось, что 50 фамилий из списка принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже возвращена на Украину, эта работа продолжается.
СТАМБУЛ, 23 авг - РИА Новости. Супруга президента Турции Эмине Эрдоган обратилась к супруге президента США Мелании Трамп с просьбой призвать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить военную операцию в секторе Газа, где погибли более 18 тысяч несовершеннолетних, сообщило Управление по коммуникациям при администрации турецкого лидера.
Эмине Эрдоган напомнила в письме, что общалась с Меланьей шесть лет назад и оценила ее моральную чувствительность, которая вновь была отражена в недавнем письме супруги Трампа российскому президенту Владимиру Путину.
Эрдоган отметила, что согласно данным ООН каждые 45 минут в секторе Газа погибает один ребенок, район превратился в "детское кладбище".
"Лишены смеха не только украинские дети, дети в Палестине также заслуживают веселья, свободы, достойного будущего. Было бы крайне важно, если бы вы отправили письмо премьер-министру Израиля Нетаньяху с настойчивым призывом прекратить гуманитарную катастрофу в Газе. Я считаю, что в дни, когда мир переживает всеобщее пробуждение, а воля к признанию Палестины становится глобальной, ваш призыв от имени Газы будет исполнением исторической ответственности перед палестинским народом", - говорится в тексте письма, предоставленном РИА Новости управлением.
"Для 18 тысяч 885 младенцев и детей, погибших в Газе, время уже потеряно ... тем не менее у нас еще есть шанс (спасти - ред.) более одного миллиона детей в Газе, которым удалось выжить. Время уже настало", - написала Эрдоган.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал письмо от своей жены Меланьи, адресованное российскому президенту Владимиру Путину, в котором она призывает защитить детей. По информации телеканала Fox News, это письмо Трамп передал российскому лидеру во время саммита на Аляске.
Узнав об этом, Фаина Савенкова из Луганска, одиннадцать лет живущая под обстрелами ВСУ, написала свое письмо Меланье Трамп. Девушка указала на вину Владимира Зеленского в гибели детей Донбасса и попросила супругу американского президента помочь остановить эту трагедию.
Ранее украинская сторона передала России список якобы похищенных с Украины 339 детей. В ходе пресс-конференции по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что большое количество детей из украинского списка никогда не были на территории России. Кроме того, выяснилось, что 50 фамилий из списка принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже возвращена на Украину, эта работа продолжается.
