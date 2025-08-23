Рейтинг@Mail.ru
"Будут в восторге": на Западе раскрыли, что задумал Трамп насчет Украины - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 23.08.2025 (обновлено: 18:46 23.08.2025)
https://ria.ru/20250823/tramp-2037184665.html
"Будут в восторге": на Западе раскрыли, что задумал Трамп насчет Украины
"Будут в восторге": на Западе раскрыли, что задумал Трамп насчет Украины - РИА Новости, 23.08.2025
"Будут в восторге": на Западе раскрыли, что задумал Трамп насчет Украины
Главной целью президента США Дональда Трампа в переговорном процессе по Украине является вывод Вашингтона из опосредованного конфликта, заявил аналитик... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T16:35:00+03:00
2025-08-23T18:46:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037039345_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_973c5dd547416ca951d686bb3063fe49.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Главной целью президента США Дональда Трампа в переговорном процессе по Украине является вывод Вашингтона из опосредованного конфликта, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х."На следующей неделе "американские горки" Трампа могут резко сменить направление. Люди будут в восторге, заголовки газет будут кричать об этом. Сохраняйте спокойствие и помните: его главная цель — вытащить свою страну из бессмысленной опосредованной войны. Именно это он делает, делал и будет делать", — написал он.Аналитик отметил, что главным для Трампа был и остается принцип "Америка прежде всего", а все остальное для него — лишь методы его осуществления.Переговоры по урегулированию на УкраинеПятнадцатого августа на Аляске прошел российско-американский саммит. Президент Владимир Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над мирным завершением конфликта на Украине.В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединилось несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов делегаций России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
https://ria.ru/20250822/tramp-2037066805.html
https://ria.ru/20250823/tramp-2037169713.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037039345_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_e328446126c106e8000a54b0f912d486.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир путин
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин
"Будут в восторге": на Западе раскрыли, что задумал Трамп насчет Украины

Кошкович: Трамп стремится вывести США из конфликта на Украине

© Getty Images / Kevin DietschПрезидент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© Getty Images / Kevin Dietsch
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Главной целью президента США Дональда Трампа в переговорном процессе по Украине является вывод Вашингтона из опосредованного конфликта, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.
"На следующей неделе "американские горки" Трампа могут резко сменить направление. Люди будут в восторге, заголовки газет будут кричать об этом. Сохраняйте спокойствие и помните: его главная цель — вытащить свою страну из бессмысленной опосредованной войны. Именно это он делает, делал и будет делать", — написал он.
Трамп о выходе из переговорного процесса - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Трамп анонсировал "очень важное решение" по Украине в течение двух недель
22 августа, 20:49
Аналитик отметил, что главным для Трампа был и остается принцип "Америка прежде всего", а все остальное для него — лишь методы его осуществления.

Переговоры по урегулированию на Украине

Пятнадцатого августа на Аляске прошел российско-американский саммит. Президент Владимир Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над мирным завершением конфликта на Украине.
В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединилось несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов делегаций России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
NBC: Трамп считает, что Киев должен пойти на сделку на условиях Москвы
Вчера, 14:53
 
В миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала