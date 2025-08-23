https://ria.ru/20250823/tramp-2037184665.html

"Будут в восторге": на Западе раскрыли, что задумал Трамп насчет Украины

"Будут в восторге": на Западе раскрыли, что задумал Трамп насчет Украины - РИА Новости, 23.08.2025

"Будут в восторге": на Западе раскрыли, что задумал Трамп насчет Украины

Главной целью президента США Дональда Трампа в переговорном процессе по Украине является вывод Вашингтона из опосредованного конфликта, заявил аналитик... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T16:35:00+03:00

2025-08-23T16:35:00+03:00

2025-08-23T18:46:00+03:00

в мире

украина

сша

киев

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037039345_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_973c5dd547416ca951d686bb3063fe49.jpg

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Главной целью президента США Дональда Трампа в переговорном процессе по Украине является вывод Вашингтона из опосредованного конфликта, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х."На следующей неделе "американские горки" Трампа могут резко сменить направление. Люди будут в восторге, заголовки газет будут кричать об этом. Сохраняйте спокойствие и помните: его главная цель — вытащить свою страну из бессмысленной опосредованной войны. Именно это он делает, делал и будет делать", — написал он.Аналитик отметил, что главным для Трампа был и остается принцип "Америка прежде всего", а все остальное для него — лишь методы его осуществления.Переговоры по урегулированию на УкраинеПятнадцатого августа на Аляске прошел российско-американский саммит. Президент Владимир Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над мирным завершением конфликта на Украине.В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединилось несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов делегаций России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

https://ria.ru/20250822/tramp-2037066805.html

https://ria.ru/20250823/tramp-2037169713.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир путин