"Будут в восторге": на Западе раскрыли, что задумал Трамп насчет Украины

Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Главной целью президента США Дональда Трампа в переговорном процессе по Украине является вывод Вашингтона из опосредованного конфликта, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.
"На следующей неделе "американские горки" Трампа могут резко сменить направление. Люди будут в восторге, заголовки газет будут кричать об этом. Сохраняйте спокойствие и помните: его главная цель — вытащить свою страну из бессмысленной опосредованной войны. Именно это он делает, делал и будет делать", — написал он.
Аналитик отметил, что главным для Трампа был и остается принцип "Америка прежде всего", а все остальное для него — лишь методы его осуществления.
Переговоры по урегулированию на Украине
Пятнадцатого августа на Аляске прошел российско-американский саммит. Президент Владимир Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над мирным завершением конфликта на Украине.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов делегаций России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.