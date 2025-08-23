https://ria.ru/20250823/tramp-2037169713.html

NBC: Трамп считает, что Киев должен пойти на сделку на условиях Москвы

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал понять, что Киев должен принять условия Москвы, передает NBC.Телеканал напомнил о публикации политика в соцсети Truth Soical, сделанной 21 августа. В ней он написал, что ожидает "интересные времена" в конфликте на Украине. Президент не пояснил, что именно имел в виду."В своем посту в четверг Трамп писал, что так как Украина в основном обороняется, ей сложно победить Россию. Чиновник Белого дома <...> заявил, что пост должен был сигнализировать о том, что Украине придется принять сделку в большей степени на условиях России", — уточнил NBC.Как сообщила в пятницу Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника, Трамп считает, что Киеву следует согласиться на этот вариант.Переговоры по УкраинеПятнадцатого августа Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По ее итогам они выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.В понедельник глава Белого дома провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Президенты выступили за продолжение прямых контактов делегаций России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

