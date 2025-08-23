https://ria.ru/20250823/tramp-2037097758.html
СМИ: у Трампа снова появился синяк на руке
СМИ: у Трампа снова появился синяк на руке - РИА Новости, 23.08.2025
СМИ: у Трампа снова появился синяк на руке
Предположительно, синяк, покрытый плотным слоем тонального крема, снова заметили на правой руке президента США Дональда Трампа в пятницу, пишет издание Daily... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T00:11:00+03:00
2025-08-23T00:11:00+03:00
2025-08-23T02:10:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151570/09/1515700955_0:0:4822:2712_1920x0_80_0_0_75622b711b0ea14487ec01bc5c9d3a99.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Предположительно, синяк, покрытый плотным слоем тонального крема, снова заметили на правой руке президента США Дональда Трампа в пятницу, пишет издание Daily Beast. Как отмечает издание, с момента прихода в Белый дом в январе Трамп неоднократно использовал косметику, чтобы скрыть синяк на правой руке. В июле пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что по итогам медицинского обследования у лидера США выявлена хроническая венозная недостаточность. "В пятницу, когда президент Дональд Трамп покинул Белый дом, его рука была покрыта толстым слоем косметики на фоне продолжающихся вопросов о здоровье (президента - ред.)", - говорится в материале издания. Daily Beast подчеркивает, что во время визита Трампа в пятницу на выставку в образовательном музее "Дом народа" (People"s House), расположенном неподалеку от Белого дома, нерастушеванный тональный крем на руке политика был особенно заметен. Кроме того, в ходе выступления в Белом доме в этот же день Трамп большую часть времени держал руки сложенными на столе, накрыв правую ладонь левой. Однако как только президент встал из-за стола, на его руке был замечен слой косметического средства. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, чье заявление приводит издание, в пятницу снова объяснила наличие синяка частыми ежедневными рукопожатиями президента.
https://ria.ru/20250226/tramp-2001623106.html
https://ria.ru/20250226/tramp-2001736220.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151570/09/1515700955_535:0:4822:3215_1920x0_80_0_0_319960ad7a2a2f57e120e96e72177c45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
СМИ: у Трампа снова появился синяк на руке
Daily Beast: на правой руке Трампа снова заметили синяк, покрытый косметикой
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.
Предположительно, синяк, покрытый плотным слоем тонального крема, снова заметили на правой руке президента США Дональда Трампа в пятницу, пишет издание
Daily Beast.
Как отмечает издание, с момента прихода в Белый дом в январе Трамп
неоднократно использовал косметику, чтобы скрыть синяк на правой руке. В июле пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что по итогам медицинского обследования у лидера США
выявлена хроническая венозная недостаточность.
"В пятницу, когда президент Дональд Трамп покинул Белый дом, его рука была покрыта толстым слоем косметики на фоне продолжающихся вопросов о здоровье (президента - ред.)", - говорится в материале издания.
Daily Beast подчеркивает, что во время визита Трампа в пятницу на выставку в образовательном музее "Дом народа" (People"s House), расположенном неподалеку от Белого дома, нерастушеванный тональный крем на руке политика был особенно заметен.
Кроме того, в ходе выступления в Белом доме в этот же день Трамп большую часть времени держал руки сложенными на столе, накрыв правую ладонь левой. Однако как только президент встал из-за стола, на его руке был замечен слой косметического средства.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, чье заявление приводит издание, в пятницу снова объяснила наличие синяка частыми ежедневными рукопожатиями президента.