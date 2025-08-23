https://ria.ru/20250823/tramp-2037097758.html

СМИ: у Трампа снова появился синяк на руке

СМИ: у Трампа снова появился синяк на руке - РИА Новости, 23.08.2025

СМИ: у Трампа снова появился синяк на руке

Предположительно, синяк, покрытый плотным слоем тонального крема, снова заметили на правой руке президента США Дональда Трампа в пятницу, пишет издание Daily... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T00:11:00+03:00

2025-08-23T00:11:00+03:00

2025-08-23T02:10:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151570/09/1515700955_0:0:4822:2712_1920x0_80_0_0_75622b711b0ea14487ec01bc5c9d3a99.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Предположительно, синяк, покрытый плотным слоем тонального крема, снова заметили на правой руке президента США Дональда Трампа в пятницу, пишет издание Daily Beast. Как отмечает издание, с момента прихода в Белый дом в январе Трамп неоднократно использовал косметику, чтобы скрыть синяк на правой руке. В июле пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что по итогам медицинского обследования у лидера США выявлена хроническая венозная недостаточность. "В пятницу, когда президент Дональд Трамп покинул Белый дом, его рука была покрыта толстым слоем косметики на фоне продолжающихся вопросов о здоровье (президента - ред.)", - говорится в материале издания. Daily Beast подчеркивает, что во время визита Трампа в пятницу на выставку в образовательном музее "Дом народа" (People"s House), расположенном неподалеку от Белого дома, нерастушеванный тональный крем на руке политика был особенно заметен. Кроме того, в ходе выступления в Белом доме в этот же день Трамп большую часть времени держал руки сложенными на столе, накрыв правую ладонь левой. Однако как только президент встал из-за стола, на его руке был замечен слой косметического средства. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, чье заявление приводит издание, в пятницу снова объяснила наличие синяка частыми ежедневными рукопожатиями президента.

https://ria.ru/20250226/tramp-2001623106.html

https://ria.ru/20250226/tramp-2001736220.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп