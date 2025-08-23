https://ria.ru/20250823/tramp-2037096809.html
Трамп предложил на должность посла в Индии выходца из СССР
Трамп предложил на должность посла в Индии выходца из СССР - РИА Новости, 23.08.2025
Трамп предложил на должность посла в Индии выходца из СССР
Президент США Дональд Трамп предложил на должность посла в Индии выходца из Советского Союза. РИА Новости, 23.08.2025
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил на должность посла в Индии выходца из Советского Союза. "Я с удовольствием сообщаю, что назначаю Серхио Гора на должность нашего посла в Индии", - написал Трамп в соцсети Truth Social. До утверждения в сенате он продолжит возглавлять кадровое управление президента, добавил Трамп. Гор (Гороховский) родился в 1986 году в Ташкенте.
