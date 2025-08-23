https://ria.ru/20250823/tramp-2037029315.html

За Украину и все хорошее: Трамп наконец получит по заслугам

За Украину и все хорошее: Трамп наконец получит по заслугам - РИА Новости, 23.08.2025

За Украину и все хорошее: Трамп наконец получит по заслугам

Мозг человека, не сильно-то развившийся со времен палки-копалки, автоматически стремится упрощать сложные явления и концепции до понятных дихотомий а-ля...

Мозг человека, не сильно-то развившийся со времен палки-копалки, автоматически стремится упрощать сложные явления и концепции до понятных дихотомий а-ля "смертельный враг — дорогой друг". Иногда эта экстремальная одномерность доходит до возникновения бактериальных пленок типа лидеров "коалиции желающих".В связи с этим зарубежный и отечественный политикум и журналистикум уже долгое время изо всех сил пытаются запихнуть в эту дихотомию и нынешнего президента США Дональда Трампа.Но получается плохо: то голова торчит, то красный галстук не помещается.Упрощенное мышление мешает принять во внимание тот факт, что измерений гораздо больше. И одним из самых важных является духовно-религиозное.На днях в ходе интервью на утреннем шоу Fox & Friends на телеканале Fox News Трамп заявил, что попадет в рай, если сможет урегулировать конфликт на Украине: "Я хочу попытаться попасть в рай, если это возможно. Говорят, дела у меня идут неважно. Я действительно в самом низу "рейтинга". Но если я смогу попасть на небеса, это (усилия по прекращению конфликта на Украине. — Прим. ред.) будет одной из причин".Слова Трампа вызвали бурю саркастических комментариев, на которые даже была вынуждена ответить пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт: "Я думаю, президент говорил серьезно. Я думаю, президент хочет попасть на небеса, как, надеюсь, и все мы в этом зале".Чтобы не повторить судьбу людей, которые строят свое мировоззрение на базе комментариев в соцсетях, имеет смысл копнуть хоть немного глубже и понять, какую роль играют вера, религия и личные отношения с Богом в жизни Трампа и его ближайшего окружения.Если коротко — то огромную, если не сказать центральную.Сам Дональд Трамп родился в верующей семье и был при рождении крещен в Первой пресвитерианской церкви Нью-Йорка. В 70-х он, как и его родители, стали прихожанами Marble Collegiate Church в Манхэттене, и Трамп до сих пор сохраняет с этой церковью тесные связи. По его словам, "посещение церкви было важной частью жизни нашей семьи, и воспоминания об этом для меня до сих пор ярки. Мои родители научили меня важности веры и молитвы с раннего возраста".По мнению людей, близко знающих Трампа, на его мировоззрение сильно повлияли проповеди известного протестантского пастора Нормана Винсента Пила, а его труд "Сила позитивного мышления" до сих пор является настольной книгой нынешнего президента США.С 2002 года личным духовным советником Трампа является известная телеевангелистка Пола Уайт. Во время первой президентской каденции Трамп назначил ее специальным советником по "Инициативе веры и возможностей" в Офисе общественных связей своей администрации, а в самом начале своего второго срока Трамп подписал указ о создании в Белом доме специального "Офиса веры", который возглавила та же Уайт.Характерно, что все шаги Трампа в этом направлении являются полностью осознанными, последовательными и чрезвычайно энергичными. Чуть ли не в первый день своей второй каденции Трамп подписал несколько указов по вопросам, важным для христиан, включая запрет участия биологических мужчин в женском спорте и помилование людей, осужденных при Байдене за протесты против абортов. Трамп проводит еженедельные консультации со своими духовными советниками; в Белом доме регулярно проходят "Молитвенные встречи" с участием религиозных лидеров США; впервые за сто лет в администрации действует группа изучения Библии; были созданы "Целевая группа по борьбе с антихристианской предвзятостью и преследованием христиан" во главе с генпрокурором Пэм Бонди, Комиссия по религиозной свободе, Национальный консультативный совет по вере и консультативные советы с религиозными лидерами.Основные члены команды Трампа также являются открыто религиозными людьми. Вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и пресс-секретарь президента Каролин Левитт — убежденные католики. Широко известен факт, что перед каждым брифингом для прессы Левитт проводит групповую молитву своей команды, чтобы "Бог помог донести наши слова".Министра обороны Пита Хегсета относят к последователям ортодоксально-воинствующего христианства. В своей книге "Крестовый поход Америки" Хегсет написал: "Мы не хотим войны, но, подобно нашим христианским предкам тысячу лет назад, мы вынуждены действовать".Многие отмечают, что вопрос личной веры приобрел для Трампа еще большее значение после покушения, когда он пришел к выводу, что это было "божественное вмешательство", — а значит, у Бога на него особые планы.Трамп и дома, и за рубежом регулярно подвергается критике и высмеиванию за "показное" и "фальшивое" христианство, его обвиняют в том, что он использует религиозную риторику для достижения своих политических целей.Является ли Трамп идеальным розово-сиропным христианином? Свободен ли он от грехов алчности, гордыни и многих других? Конечно, нет, как и любой другой живой человек. Иисус Христос сказал, что он пришел не к праведникам, а чтобы привести к покаянию грешников, — и можно со 100-процентной уверенностью утверждать, что слова Трампа о том, что "если прекращением конфликта на Украине ему удастся спасти тысячи людей, погибающих каждый день, то ему этого будет достаточно, чтобы оправдаться перед Богом", — идут от сердца. Мы, в свою очередь, тоже делаем и сделаем все, чтобы желание Трампа осуществилось.Западные русофобские круги искренне не могут понять, что может объединять Владимира Путина и Дональда Трампа, а также почему Трамп очевидно верит больше и прислушивается сильнее к российскому президенту, чем к осатаневшим русофобам.Вопросы правды, совести, веры и вечности неизмеримо больше, чем политические и экономические разногласия, о которых рано или поздно забудут все. Если мы одинаково верим в то, что справедливый мир для всех лучше, чем война, а боль, слезы и кровь должны прекратиться, — то есть шанс, что Бог услышит наши общие молитвы на разных языках.

