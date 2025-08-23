В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

https://ria.ru/20250823/tatarstan-2037197906.html

КАЗАНЬ, 23 авг - РИА Новости. МЧС РФ сообщило об отмене режима беспилотной опасности в Татарстане. "На территории Республики Татарстан объявлен режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении в мобильном приложении МЧС РФ.

