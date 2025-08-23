Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
18:21 23.08.2025
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 23.08.2025
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
МЧС РФ сообщило об отмене режима беспилотной опасности в Татарстане. РИА Новости, 23.08.2025
КАЗАНЬ, 23 авг - РИА Новости. МЧС РФ сообщило об отмене режима беспилотной опасности в Татарстане. "На территории Республики Татарстан объявлен режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении в мобильном приложении МЧС РФ.
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

МЧС: в Татарстане отменили режим беспилотной опасности

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВид на Казань
Вид на Казань - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Вид на Казань. Архивное фото
КАЗАНЬ, 23 авг - РИА Новости. МЧС РФ сообщило об отмене режима беспилотной опасности в Татарстане.
"На территории Республики Татарстан объявлен режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении в мобильном приложении МЧС РФ.
