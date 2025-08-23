https://ria.ru/20250823/tatarstan-2037178825.html
Прокурор потребовал изъять имущество экс-зампремьера Татарстана
Прокурор потребовал изъять имущество экс-зампремьера Татарстана - РИА Новости, 23.08.2025
Прокурор потребовал изъять имущество экс-зампремьера Татарстана
Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов подал иск в суд, требуя изъять имущество бывшего заместителя премьер-министра Татарстана, экс-министра образования... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T16:05:00+03:00
2025-08-23T16:05:00+03:00
2025-08-23T16:06:00+03:00
происшествия
казань
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
КАЗАНЬ, 23 авг – РИА Новости. Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов подал иск в суд, требуя изъять имущество бывшего заместителя премьер-министра Татарстана, экс-министра образования республики и бывшего главы Актанышского района Энгеля Фаттахова на 651 миллион рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "Исковое заявление подано в Советский районный суд Казани. Прокурор Татарстана требует обратить в доход государства имущество экс-главы Актанышского района на сумму 651 миллион рублей", - сказал собеседник агентства. По его информации, в качестве ответчиков выступают и родственники Фаттахова: супруга, сын и невестка, а также два предпринимателя и агрофирма "Чишма". Ранее дело Фаттахова о превышении должностных полномочий и получении взяток было передано в суд. По версии следствия, обвиняемый, являясь заместителем премьер-министра Татарстана и министром образования региона, превысил свои должностные полномочия, потребовав от директора ООО "Чишма" передать имущество на сумму свыше 157 миллионов рублей аффилированной фирме. Кроме того, в период с 2015 по 2022 годы обвиняемый, занимая различные должности в органах государственной власти, получал взятки от предпринимателей за содействие в заключении подрядных договоров, муниципальных контрактов, их своевременную оплату. Общая сумма незаконно полученного вознаграждения, в том числе оказанных обвиняемому услуг имущественного характера, превысила 26 миллионов рублей. Также в период с 2018 по 2020 годы за содействие в заключении договоров подряда и их своевременную оплату одна из строительных фирм провела реконструкцию дома обвиняемого на сумму более 14 миллионов рублей. Фаттахов был арестован Мензелинским районным судом Татарстана 22 мая 2024 года и с тех пор находится под стражей. В 2018-2022 годах Фаттахов занимал пост главы Актанышского муниципального района Татарстана. В 2012-2018 годах возглавлял министерство образования и науки Татарстана и имел статус вице-премьера республики.
https://ria.ru/20250823/sud-2037115668.html
https://ria.ru/20250812/sud-2034754176.html
казань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань, россия
Происшествия, Казань, Россия
Прокурор потребовал изъять имущество экс-зампремьера Татарстана
Прокурор требует изъять имущество экс-зампремьера Татарстана Фаттахова
КАЗАНЬ, 23 авг – РИА Новости. Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов подал иск в суд, требуя изъять имущество бывшего заместителя премьер-министра Татарстана, экс-министра образования республики и бывшего главы Актанышского района Энгеля Фаттахова на 651 миллион рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Исковое заявление подано в Советский районный суд Казани
. Прокурор Татарстана требует обратить в доход государства имущество экс-главы Актанышского района на сумму 651 миллион рублей", - сказал собеседник агентства.
По его информации, в качестве ответчиков выступают и родственники Фаттахова: супруга, сын и невестка, а также два предпринимателя и агрофирма "Чишма".
Ранее дело Фаттахова о превышении должностных полномочий и получении взяток было передано в суд. По версии следствия, обвиняемый, являясь заместителем премьер-министра Татарстана и министром образования региона, превысил свои должностные полномочия, потребовав от директора ООО "Чишма" передать имущество на сумму свыше 157 миллионов рублей аффилированной фирме.
Кроме того, в период с 2015 по 2022 годы обвиняемый, занимая различные должности в органах государственной власти, получал взятки от предпринимателей за содействие в заключении подрядных договоров, муниципальных контрактов, их своевременную оплату. Общая сумма незаконно полученного вознаграждения, в том числе оказанных обвиняемому услуг имущественного характера, превысила 26 миллионов рублей. Также в период с 2018 по 2020 годы за содействие в заключении договоров подряда и их своевременную оплату одна из строительных фирм провела реконструкцию дома обвиняемого на сумму более 14 миллионов рублей.
Фаттахов был арестован Мензелинским районным судом Татарстана 22 мая 2024 года и с тех пор находится под стражей.
В 2018-2022 годах Фаттахов занимал пост главы Актанышского муниципального района Татарстана. В 2012-2018 годах возглавлял министерство образования и науки Татарстана и имел статус вице-премьера республики.