https://ria.ru/20250823/syr-2037186683.html
"ВкусВилл" сообщил об отсутствии нарушений качества в сыре бри
"ВкусВилл" сообщил об отсутствии нарушений качества в сыре бри - РИА Новости, 23.08.2025
"ВкусВилл" сообщил об отсутствии нарушений качества в сыре бри
Сеть "ВкусВилл" после сообщения Роскачества о выявлении кишечной палочки в сыре бри торговой марки, которая принадлежит ритейлеру, провела собственную проверку: РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T16:45:00+03:00
2025-08-23T16:45:00+03:00
2025-08-23T16:45:00+03:00
вкусвилл
роскачество
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992063894_303:0:2146:1037_1920x0_80_0_0_bafb0f8b38486b9675eed85c5eb428a5.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сеть "ВкусВилл" после сообщения Роскачества о выявлении кишечной палочки в сыре бри торговой марки, которая принадлежит ритейлеру, провела собственную проверку: нарушений не было обнаружено, рассказали РИА Новости во "ВкусВилле". Ранее в субботу Роскачество сообщило РИА Новости, что производитель сыра с белой плесенью торговых марок Vitalat и "ВкусВилл" - ООО "Мега-Мастер" - оштрафован на сумму от 300 до 600 тысяч рублей после выявления в продукции кишечной палочки. Также были выявлены несоответствия в маркировке и составе. "Отметим, что мы получили развернутый ответ и комплект протоколов лабораторных проверок от поставщика. Со своей стороны, мы инициировали собственную проверку по идентифицированным нарушениям. Нарушений не было обнаружено", - сообщили в "ВкусВилле". В представленных компанией агентству документах исследований, говорится, что в продукции не обнаружены бактерии стафилококка, колиформы, листерии, а также патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонелла. В июле, ритейлер сообщил агентству, что связался с поставщиком сыра бри с белой плесенью после замечаний Роскачества о наличии в нем кишечной палочки. По результатам исследования поставщика, нарушений качества продукции также не было выявлено.
https://ria.ru/20250813/syr-2035040572.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992063894_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_62f030e1eae15a510d988f75ecd1b7d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вкусвилл, роскачество, общество
ВкусВилл, Роскачество, Общество
"ВкусВилл" сообщил об отсутствии нарушений качества в сыре бри
"ВкусВилл" после собственной проверки не выявил нарушений качества в сыре бри
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сеть "ВкусВилл" после сообщения Роскачества о выявлении кишечной палочки в сыре бри торговой марки, которая принадлежит ритейлеру, провела собственную проверку: нарушений не было обнаружено, рассказали РИА Новости во "ВкусВилле".
Ранее в субботу Роскачество
сообщило РИА Новости, что производитель сыра с белой плесенью торговых марок Vitalat и "ВкусВилл
" - ООО "Мега-Мастер" - оштрафован на сумму от 300 до 600 тысяч рублей после выявления в продукции кишечной палочки. Также были выявлены несоответствия в маркировке и составе.
"Отметим, что мы получили развернутый ответ и комплект протоколов лабораторных проверок от поставщика. Со своей стороны, мы инициировали собственную проверку по идентифицированным нарушениям. Нарушений не было обнаружено", - сообщили в "ВкусВилле".
В представленных компанией агентству документах исследований, говорится, что в продукции не обнаружены бактерии стафилококка, колиформы, листерии, а также патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонелла.
В июле, ритейлер сообщил агентству, что связался с поставщиком сыра бри с белой плесенью после замечаний Роскачества о наличии в нем кишечной палочки. По результатам исследования поставщика, нарушений качества продукции также не было выявлено.