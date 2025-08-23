Рейтинг@Mail.ru
"ВкусВилл" сообщил об отсутствии нарушений качества в сыре бри
16:45 23.08.2025
"ВкусВилл" сообщил об отсутствии нарушений качества в сыре бри
"ВкусВилл" сообщил об отсутствии нарушений качества в сыре бри
вкусвилл
роскачество
общество
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сеть "ВкусВилл" после сообщения Роскачества о выявлении кишечной палочки в сыре бри торговой марки, которая принадлежит ритейлеру, провела собственную проверку: нарушений не было обнаружено, рассказали РИА Новости во "ВкусВилле". Ранее в субботу Роскачество сообщило РИА Новости, что производитель сыра с белой плесенью торговых марок Vitalat и "ВкусВилл" - ООО "Мега-Мастер" - оштрафован на сумму от 300 до 600 тысяч рублей после выявления в продукции кишечной палочки. Также были выявлены несоответствия в маркировке и составе. "Отметим, что мы получили развернутый ответ и комплект протоколов лабораторных проверок от поставщика. Со своей стороны, мы инициировали собственную проверку по идентифицированным нарушениям. Нарушений не было обнаружено", - сообщили в "ВкусВилле". В представленных компанией агентству документах исследований, говорится, что в продукции не обнаружены бактерии стафилококка, колиформы, листерии, а также патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонелла. В июле, ритейлер сообщил агентству, что связался с поставщиком сыра бри с белой плесенью после замечаний Роскачества о наличии в нем кишечной палочки. По результатам исследования поставщика, нарушений качества продукции также не было выявлено.
вкусвилл, роскачество, общество
ВкусВилл, Роскачество, Общество
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСетевой магазин продуктов питания "ВкусВилл"
Сетевой магазин продуктов питания "ВкусВилл". Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сеть "ВкусВилл" после сообщения Роскачества о выявлении кишечной палочки в сыре бри торговой марки, которая принадлежит ритейлеру, провела собственную проверку: нарушений не было обнаружено, рассказали РИА Новости во "ВкусВилле".
Ранее в субботу Роскачество сообщило РИА Новости, что производитель сыра с белой плесенью торговых марок Vitalat и "ВкусВилл" - ООО "Мега-Мастер" - оштрафован на сумму от 300 до 600 тысяч рублей после выявления в продукции кишечной палочки. Также были выявлены несоответствия в маркировке и составе.
"Отметим, что мы получили развернутый ответ и комплект протоколов лабораторных проверок от поставщика. Со своей стороны, мы инициировали собственную проверку по идентифицированным нарушениям. Нарушений не было обнаружено", - сообщили в "ВкусВилле".
В представленных компанией агентству документах исследований, говорится, что в продукции не обнаружены бактерии стафилококка, колиформы, листерии, а также патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонелла.
В июле, ритейлер сообщил агентству, что связался с поставщиком сыра бри с белой плесенью после замечаний Роскачества о наличии в нем кишечной палочки. По результатам исследования поставщика, нарушений качества продукции также не было выявлено.
ВкусВилл Роскачество Общество
 
 
