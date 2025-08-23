https://ria.ru/20250823/syr-2037186683.html

"ВкусВилл" сообщил об отсутствии нарушений качества в сыре бри

"ВкусВилл" сообщил об отсутствии нарушений качества в сыре бри - РИА Новости, 23.08.2025

"ВкусВилл" сообщил об отсутствии нарушений качества в сыре бри

Сеть "ВкусВилл" после сообщения Роскачества о выявлении кишечной палочки в сыре бри торговой марки, которая принадлежит ритейлеру, провела собственную проверку: РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T16:45:00+03:00

2025-08-23T16:45:00+03:00

2025-08-23T16:45:00+03:00

вкусвилл

роскачество

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992063894_303:0:2146:1037_1920x0_80_0_0_bafb0f8b38486b9675eed85c5eb428a5.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сеть "ВкусВилл" после сообщения Роскачества о выявлении кишечной палочки в сыре бри торговой марки, которая принадлежит ритейлеру, провела собственную проверку: нарушений не было обнаружено, рассказали РИА Новости во "ВкусВилле". Ранее в субботу Роскачество сообщило РИА Новости, что производитель сыра с белой плесенью торговых марок Vitalat и "ВкусВилл" - ООО "Мега-Мастер" - оштрафован на сумму от 300 до 600 тысяч рублей после выявления в продукции кишечной палочки. Также были выявлены несоответствия в маркировке и составе. "Отметим, что мы получили развернутый ответ и комплект протоколов лабораторных проверок от поставщика. Со своей стороны, мы инициировали собственную проверку по идентифицированным нарушениям. Нарушений не было обнаружено", - сообщили в "ВкусВилле". В представленных компанией агентству документах исследований, говорится, что в продукции не обнаружены бактерии стафилококка, колиформы, листерии, а также патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонелла. В июле, ритейлер сообщил агентству, что связался с поставщиком сыра бри с белой плесенью после замечаний Роскачества о наличии в нем кишечной палочки. По результатам исследования поставщика, нарушений качества продукции также не было выявлено.

https://ria.ru/20250813/syr-2035040572.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вкусвилл, роскачество, общество