В США раскрыли, что думают о конце СВО
В США раскрыли, что думают о конце СВО
2025-08-23T07:23:00+03:00
2025-08-23T07:23:00+03:00
2025-08-23T16:06:00+03:00
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Санкции не повлияют на исход конфликта на Украине, он будет решаться на поле боя, где Россия одерживает победу, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале блогера Эндрю Наполитано."Это (санкции. — Прим. ред.) больше не имеет значения. <…> Этот вопрос будет решаться на поле боя", — отметил он.При этом, как считает Миршаймер, победа России не ставится под вопрос."Мысль о том, что русские проиграют, смехотворна", — считает профессор.Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон не хочет вводить санкции против Москвы, поскольку это будет означать окончание переговоров по достижению мира на Украине. Он отметил, что экономические рестрикции, введенные администрацией бывшего президента Джо Байдена, никак не повлияли на ход военного конфликта.
В США раскрыли, что думают о конце СВО
