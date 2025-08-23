https://ria.ru/20250823/svo-2037114706.html

В США раскрыли, что думают о конце СВО

В США раскрыли, что думают о конце СВО - РИА Новости, 23.08.2025

В США раскрыли, что думают о конце СВО

заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале блогера Эндрю Наполитано. РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T07:23:00+03:00

2025-08-23T07:23:00+03:00

2025-08-23T16:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

вашингтон (штат)

джон миршаймер

марко рубио

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019269143_144:0:2927:1566_1920x0_80_0_0_eff12c60331bf05950a68913128bb23a.jpg

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Санкции не повлияют на исход конфликта на Украине, он будет решаться на поле боя, где Россия одерживает победу, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале блогера Эндрю Наполитано."Это (санкции. — Прим. ред.) больше не имеет значения. <…> Этот вопрос будет решаться на поле боя", — отметил он.При этом, как считает Миршаймер, победа России не ставится под вопрос."Мысль о том, что русские проиграют, смехотворна", — считает профессор.Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон не хочет вводить санкции против Москвы, поскольку это будет означать окончание переговоров по достижению мира на Украине. Он отметил, что экономические рестрикции, введенные администрацией бывшего президента Джо Байдена, никак не повлияли на ход военного конфликта.

https://ria.ru/20250823/ukraina-2037107563.html

https://ria.ru/20250823/rossiya-2037104715.html

украина

россия

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, вашингтон (штат), джон миршаймер, марко рубио, джо байден, youtube, встреча путина и трампа на аляске