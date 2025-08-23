Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:23 23.08.2025 (обновлено: 16:06 23.08.2025)
В США раскрыли, что думают о конце СВО
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Санкции не повлияют на исход конфликта на Украине, он будет решаться на поле боя, где Россия одерживает победу, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале блогера Эндрю Наполитано."Это (санкции. — Прим. ред.) больше не имеет значения. &lt;…&gt; Этот вопрос будет решаться на поле боя", — отметил он.При этом, как считает Миршаймер, победа России не ставится под вопрос."Мысль о том, что русские проиграют, смехотворна", — считает профессор.Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон не хочет вводить санкции против Москвы, поскольку это будет означать окончание переговоров по достижению мира на Украине. Он отметил, что экономические рестрикции, введенные администрацией бывшего президента Джо Байдена, никак не повлияли на ход военного конфликта.
Боевое дежурство расчетов ЗРК "Бук"
Боевое дежурство расчетов ЗРК Бук
Боевое дежурство расчетов ЗРК "Бук". Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Санкции не повлияют на исход конфликта на Украине, он будет решаться на поле боя, где Россия одерживает победу, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале блогера Эндрю Наполитано.
"Это (санкции. — Прим. ред.) больше не имеет значения. <…> Этот вопрос будет решаться на поле боя", — отметил он.
Автомобиль на пограничном пункте пропуска на Украине
В Киеве предсказали скорое открытие второго фронта на Украине
Вчера, 04:02
При этом, как считает Миршаймер, победа России не ставится под вопрос.
"Мысль о том, что русские проиграют, смехотворна", — считает профессор.
Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон не хочет вводить санкции против Москвы, поскольку это будет означать окончание переговоров по достижению мира на Украине. Он отметил, что экономические рестрикции, введенные администрацией бывшего президента Джо Байдена, никак не повлияли на ход военного конфликта.
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по Украине
Вчера, 02:16
 
