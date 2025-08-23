Рейтинг@Mail.ru
Бойцы ВС России уничтожили склады с боеприпасами ВСУ в Сумской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 23.08.2025
Бойцы ВС России уничтожили склады с боеприпасами ВСУ в Сумской области
Бойцы ВС России уничтожили склады с боеприпасами ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 23.08.2025
Бойцы ВС России уничтожили склады с боеприпасами ВСУ в Сумской области
Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск "Север" уничтожили склады с боеприпасами, расчеты БПЛА, пулеметные точки и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской... РИА Новости, 23.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск "Север" уничтожили склады с боеприпасами, расчеты БПЛА, пулеметные точки и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области, сообщило журналистам Минобороны. "Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского дивизиона уничтожили замаскированные склады с боеприпасами, расчеты БПЛА, пулеметные точки и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области. Беспилотная авиация подтверждает - все цели уничтожены", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, эффективное мобильное орудие и укрытая огневая позиция при частой смене и правильном выборе огневой точки позволяют расчетам гаубиц эффективно вести корректируемую прицельную стрельбу на дальностях до 15 километров, а также реализовывать огневую поддержку наземной группировке войск.
сумская область
безопасность, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Бойцы ВС России уничтожили склады с боеприпасами ВСУ в Сумской области

МО РФ: расчеты "Севера" уничтожили склады с боеприпасами ВСУ в Сумской области

Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск "Север" уничтожили склады с боеприпасами, расчеты БПЛА, пулеметные точки и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области, сообщило журналистам Минобороны.
"Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского дивизиона уничтожили замаскированные склады с боеприпасами, расчеты БПЛА, пулеметные точки и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области. Беспилотная авиация подтверждает - все цели уничтожены", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, эффективное мобильное орудие и укрытая огневая позиция при частой смене и правильном выборе огневой точки позволяют расчетам гаубиц эффективно вести корректируемую прицельную стрельбу на дальностях до 15 километров, а также реализовывать огневую поддержку наземной группировке войск.
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Сумская область
Вооруженные силы Украины
Вооруженные силы РФ
 
 
