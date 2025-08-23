https://ria.ru/20250823/svo-2037108881.html

Бойцы ВС России уничтожили склады с боеприпасами ВСУ в Сумской области

Бойцы ВС России уничтожили склады с боеприпасами ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 23.08.2025

Бойцы ВС России уничтожили склады с боеприпасами ВСУ в Сумской области

Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск "Север" уничтожили склады с боеприпасами, расчеты БПЛА, пулеметные точки и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской... РИА Новости, 23.08.2025

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск "Север" уничтожили склады с боеприпасами, расчеты БПЛА, пулеметные точки и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области, сообщило журналистам Минобороны. "Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского дивизиона уничтожили замаскированные склады с боеприпасами, расчеты БПЛА, пулеметные точки и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области. Беспилотная авиация подтверждает - все цели уничтожены", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, эффективное мобильное орудие и укрытая огневая позиция при частой смене и правильном выборе огневой точки позволяют расчетам гаубиц эффективно вести корректируемую прицельную стрельбу на дальностях до 15 километров, а также реализовывать огневую поддержку наземной группировке войск.

