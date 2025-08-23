https://ria.ru/20250823/svo-2037108553.html

Бойцы "Севера" уничтожили живую силу ВСУ в зоне СВО

Бойцы "Севера" уничтожили живую силу ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 23.08.2025

Бойцы "Севера" уничтожили живую силу ВСУ в зоне СВО

Экипаж авиации на вертолете Ка-52м поразил живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.08.2025

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Экипаж авиации на вертолете Ка-52м поразил живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м поразил живую силу противника расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Север". Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении. Уточняется, что после применения авиационных средств поражений, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. "По докладам авиановодчика личный состав ВСУ был уничтожен", - добавили в ведомстве.

