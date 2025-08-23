Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Севера" уничтожили живую силу ВСУ в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 23.08.2025
Бойцы "Севера" уничтожили живую силу ВСУ в зоне СВО
Бойцы "Севера" уничтожили живую силу ВСУ в зоне СВО
Экипаж авиации на вертолете Ка-52м поразил живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Экипаж авиации на вертолете Ка-52м поразил живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м поразил живую силу противника расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Север". Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении. Уточняется, что после применения авиационных средств поражений, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. "По докладам авиановодчика личный состав ВСУ был уничтожен", - добавили в ведомстве.
Бойцы "Севера" уничтожили живую силу ВСУ в зоне СВО

Экипаж Ка-52м поразил живую силу ВСУ и выпустил тепловые ловушки

© РИА Новости / УПСИ МО РФ | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 ВКС России отправляется на боевое задание для уничтожения позиций ВСУ.
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России отправляется на боевое задание для уничтожения позиций ВСУ. - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / УПСИ МО РФ
Перейти в медиабанк
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России отправляется на боевое задание для уничтожения позиций ВСУ.. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Экипаж авиации на вертолете Ка-52м поразил живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м поразил живую силу противника расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Север". Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после применения авиационных средств поражений, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.
"По докладам авиановодчика личный состав ВСУ был уничтожен", - добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
