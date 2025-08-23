https://ria.ru/20250823/sudno-2037111714.html

Суд обязал убрать севшее на мель у Сахалина китайское судно

2025-08-23T06:29:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000067870_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_2a4aabfe7be56b39f7c9c40b70fa5ca1.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 авг - РИА Новости. Суд обязал компанию "YANGPY ANYANG SHIPPING CО., LTD" - владельца севшего на мель у Сахалина балкера - удалить судно из акватории залива Невельского, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Грузовой балкер An Yang 2 с экипажем из 20 граждан Китая сел на мель в 2 километрах южнее порта Невельска 8 февраля из-за сильного шторма, но сигнала бедствия не подал. Судно сидит на камнях в 200 метрах от береговой полосы. Из танков сухогруза откачали часть топлива, оставшееся используется для поддержания работоспособности вспомогательных агрегатов, которые будут задействованы в подготовительных работах по снятию балкера с мели. Нефтепродукты были перевезены в специализированный склад на ответственное хранение. По информации надзорного ведомства, в соответствии с нормами Кодекса торгового мореплавания РФ капитан морского порта Невельск издал распоряжение о возложении на собственника обязанности согласовать документацию на удаление судна и приступить к непосредственному выполнению работ. "Вместе с тем в установленный срок судовладелец не исполнил возложенные на него обязанности, что может привести к затоплению судна и иным негативным последствиям. Сахалинский транспортный прокурор обратился в суд с иском к иностранной организации об обязании удалить морское судно из акватории залива", - говорится в сообщении Пресс-служба ведомства отмечает, что требования прокурора удовлетворены, решение подлежит исполнению в течение 8 месяцев со дня вступления судебного акта в законную силу.

https://ria.ru/20250210/sudno-1998417058.html

происшествия, невельск, сахалин, китай, дальневосточная транспортная прокуратура