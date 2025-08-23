https://ria.ru/20250823/sud-2037171944.html

Суд арестовал счета владельца танкера, затонувшего в Керченском проливе

2025-08-23T15:11:00+03:00

происшествия

краснодарский край

россия

керченский пролив

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg

КРАСНОДАР, 23 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство Росприроднадзора о введении обеспечительных мер по иску о взыскании в пользу госбюджета РФ экологического ущерба в размере 49,46 миллиарда рублей и арестовал счета владельца и фрахтователя потерпевшего крушение в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212", следует из картотеки арбитражных дел. Ранее Арбитражный суд Краснодарского края на заседании 13 августа удовлетворил исковые требования Черноморо-Азовского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования о солидарном взыскании 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета РФ с владельца затонувшего танкера владельца и фрахтователя потерпевшего крушение в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" (ООО "Каматрансойл" и ООО "Кама Шиппинг" соответственно) за экологический ущерб, причиненный окружающей среде. Кроме того, с ответчиков была взыскана госпошлина в размере 10 миллионов рублей. Росприроднадзор направил в материалы суда ходатайство о принятии обеспечительных мер в отношении компании-судовладельца. Суд согласился удовлетворить ходатайство частично. "Наложить арест на все денежные средства, в том числе находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях, принадлежащие ООО "Каматрансойл", включая, но не ограничиваясь денежными средствами, находящимися на счете… ПАО "Сбербанк России"… Наложить арест на все денежные средства, в том числе находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях, принадлежащие ООО "Кама Шиппинг", включая, но не ограничиваясь денежными средствами, находящимися на счетах…АО "Альфа-Банк"… ПАО "Сбербанк России" …ПАО Банк ВТБ… АО "ТБанк", - говорится в тексте определения суда. Сюда же, по определению в отношении обоих ответчиков, включены денежные средства, которые будут поступать на указанные счета и иные счета, а также на иные ценности, в том числе находящиеся во вкладах и (или) на хранении в банках и (или) иных кредитных организациях, индивидуальных банковских сейфах и (или) ячейках, металлические счета (счета в драгоценных металлах). Исключение для ответчиков составили операции с денежными средствами, предназначенные для осуществления платежей по кредитным договорам с российскими банками, заключенным до принятия мер по обеспечению иска; выплаты работникам заработной платы и иных выплат, связанных с трудовыми отношениями, уплаты налогов, сборов, пеней, штрафов и иных платежей в бюджет, направленных на обеспечение непрерывности текущей производственной (хозяйственной) и технологической деятельности. При этом суд отказал в запрете создания новых счетов, посчитав эту меру чрезмерной и не отвечающей целям и требованиям по статьям 90 и 91 Арбитражного процессуального кодекса РФ. Аналогичные меры суд, по данным картотеки, согласился принять и в отношении судовладельца потерпевшего крушение танкера "Волгонефть-239" ЗАО "Волгатранснефть". В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.

