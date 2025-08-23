https://ria.ru/20250823/sud-2037135074.html

Член банды Цапков спорит с Росреестром в суде

Член банды Цапков спорит с Росреестром в суде - РИА Новости, 23.08.2025

Член банды Цапков спорит с Росреестром в суде

Вячеслав Цеповяз, отбывающий 20-летний срок по делу банды Цапков, направил в арбитражный суд Краснодарского края три заявления к органам Росреестра, в которых... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T10:52:00+03:00

2025-08-23T10:52:00+03:00

2025-08-23T10:52:00+03:00

россия

сергей цапок

вячеслав цеповяз

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

дмитрий андреев

староминский район

кущевская

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Вячеслав Цеповяз, отбывающий 20-летний срок по делу банды Цапков, направил в арбитражный суд Краснодарского края три заявления к органам Росреестра, в которых оспаривает их решения и действия, говорится в материалах, изученных РИА Новости. Заявления поступили в суд 20 августа и к рассмотрению на данный момент еще не приняты. Ответчиками в них указаны краевое управление Росреестра и межмуниципальный отдел этого управления по Ленинградскому, Кущевскому и Староминскому районам. В материалах суда пока не говорится, какие именно решения и действия просит признать незаконными Цеповяз. Однако можно предположить, что это решения, связанные с продажей принадлежавших ему земельных участков в Кущевском районе, предназначенных для сельского хозяйства, московскому ООО "Торговый Дом "Мельник". Эту компанию Цеповяз просит привлечь третьим лицом к спорам по своим заявлениям. В таком же статусе он просит привлечь столичное ООО "АПК АСТ Компани М" – заявителя по делу о его банкротстве. Росреестр занимается регистрацией сделок с недвижимостью. Цеповяз был признан банкротом в сентябре 2023 года по заявлению ООО "АПК АСТ Компани М", которому член банды Цапков задолжал около 2,2 миллиарда рублей. Такую сумму Кущевский райсуд взыскал с Цеповяза в 2021 году в пользу Николая Захарова (Гордика), который затем уступил права требования ООО "АПК АСТ Компани М". В ходе реализации имущества Цеповяза его финансовый управляющий Дмитрий Андреев выставил на торги активы должника – 93 земельных участка сельхозназначения и 100%-ю долю ООО "Опытно-производственное хозяйство "Слава Кубани". Торги были признаны несостоявшимися, так как на участие в них поступила только одна заявка. Но в итоге лот в январе 2025 года был продан единственному участнику - ООО "Торговый Дом "Мельник", основной вид деятельности которого - оптовая торговля хлебобулочными изделиями. За активы Цеповяза покупатель заплатил свыше 2,5 миллиарда рублей. Убийство 12 человек в станице Кущевская 4 ноября 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.

https://ria.ru/20250823/sud-2037112220.html

https://ria.ru/20250823/sud-2037111550.html

россия

староминский район

кущевская

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей цапок, вячеслав цеповяз, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), дмитрий андреев, староминский район, кущевская