Член банды Цапков спорит с Росреестром в суде
Член банды Цапков направил в суд три заявления к органам Росреестра
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Вячеслав Цеповяз, отбывающий 20-летний срок по делу банды Цапков, направил в арбитражный суд Краснодарского края три заявления к органам Росреестра, в которых оспаривает их решения и действия, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Заявления поступили в суд 20 августа и к рассмотрению на данный момент еще не приняты. Ответчиками в них указаны краевое управление Росреестра и межмуниципальный отдел этого управления по Ленинградскому, Кущевскому и Староминскому районам.
В материалах суда пока не говорится, какие именно решения и действия просит признать незаконными Цеповяз. Однако можно предположить, что это решения, связанные с продажей принадлежавших ему земельных участков в Кущевском районе, предназначенных для сельского хозяйства, московскому ООО "Торговый Дом "Мельник". Эту компанию Цеповяз просит привлечь третьим лицом к спорам по своим заявлениям. В таком же статусе он просит привлечь столичное ООО "АПК АСТ Компани М" – заявителя по делу о его банкротстве. Росреестр занимается регистрацией сделок с недвижимостью.
Цеповяз был признан банкротом в сентябре 2023 года по заявлению ООО "АПК АСТ Компани М", которому член банды Цапков задолжал около 2,2 миллиарда рублей. Такую сумму Кущевский райсуд взыскал с Цеповяза в 2021 году в пользу Николая Захарова (Гордика), который затем уступил права требования ООО "АПК АСТ Компани М".
В ходе реализации имущества Цеповяза его финансовый управляющий Дмитрий Андреев выставил на торги активы должника – 93 земельных участка сельхозназначения и 100%-ю долю ООО "Опытно-производственное хозяйство "Слава Кубани". Торги были признаны несостоявшимися, так как на участие в них поступила только одна заявка. Но в итоге лот в январе 2025 года был продан единственному участнику - ООО "Торговый Дом "Мельник", основной вид деятельности которого - оптовая торговля хлебобулочными изделиями. За активы Цеповяза покупатель заплатил свыше 2,5 миллиарда рублей.
Убийство 12 человек в станице Кущевская 4 ноября 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.
Суд разрешил Митрошиной сменить адрес проживания
Вчера, 06:26