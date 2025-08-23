https://ria.ru/20250823/sud-2037128380.html

Суд ограничил свободу москвичу, изувечившему кошку

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Нагатинский суд Москвы на 8 месяцев ограничил свободу москвича, который дважды выстрелил в голову кошке и выбросил ее из окна, сказано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам дела, гражданская жена обвиняемого решила продать квартиру своей бабушки, в которой был кошачий питомник. Часть животных они пристроили в добрые руки, часть выпустили на улицу. Кошка породы шотландская вислоухая по кличке Елизавета сидела в клетке. Обвиняемый дважды выстрели ей в голову из пневматической винтовки, а затем выбросил из окна третьего этажа. Ее нашла соседка, которая обнаружила под балконом еще одну пострадавшую кошку, которая с трудом двигалась. Она отвезла обоих в ветеринарную клинику. Елизавета выжила, но ослепла на один глаз, вторую кошку пришлось усыпить. Подсудимый признал вину, но настаивал, что не применял садистских методов. По его версии, кошка вела себя агрессивно и вцепилась ему в руку, а застрелить ее он решил, чтобы она не нанесла ему других повреждений. "Доводы подсудимого в части агрессивного поведения кошки, а также его умысла, по сути направленного на гуманное умерщвление животного, не нашли своего подтверждения и были полностью опровергнуты, а потому связаны со стремлением подсудимого представить события в более выгодном для него свете", - решил суд. В итоге суд назначил ему 8 месяцев ограничения свободы - нельзя выезжать из Москвы без согласия специализированного органа, а также раз в месяц отмечаться там для регистрации. Помимо этого, суд изъял у него пневматическую винтовку и бейсбольную биту.

