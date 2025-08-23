https://ria.ru/20250823/sud-2037115668.html

Суд арестовал имущество экс-чиновника Росприроднадзора по делу о взятке

Суд арестовал имущество экс-чиновника Росприроднадзора по делу о взятке - РИА Новости, 23.08.2025

Суд арестовал имущество экс-чиновника Росприроднадзора по делу о взятке

Замоскворецкий суд столицы арестовал имущество бывшего начальника отдела межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексея... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T07:42:00+03:00

2025-08-23T07:42:00+03:00

2025-08-23T07:42:00+03:00

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы арестовал имущество бывшего начальника отдела межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексея Карабаша, обвиняемого в получении взятки, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Суд удовлетворил ходатайство следователя о наложении ареста на имущество обвиняемого", - сказано в документе. Поскольку ему предъявлено обвинение в совершении преступления коррупционной направленности, имущество может пойти в счет погашения штрафа, а также у прокуратуры есть возможность требовать его конфискации в доход государства. Дело было возбуждено в октябре 2024 года, вместе с ним задержаны еще два человека. Он полностью признал вину, дал показания на соучастников и заключил сделку со следствием, после чего его перевели из СИЗО под домашний арест.

https://ria.ru/20250823/sudno-2037111714.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)