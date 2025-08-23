https://ria.ru/20250823/sud-2037112220.html

Суд в США отказал в УДО пожизненно осужденному за убийство родителей

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Суд в США отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) Лайлу Менендесу, пожизненно осужденному по громкому делу об убийстве его родителей более 30 лет назад, передает телеканал Fox News В пятницу издание Washington Post сообщало, в УДО было отказано его брату Эрику Менендесу. "Лайлу Менендесу... в пятницу было отказано в условно-досрочном освобождении", - говорится в публикации телеканала. Братья Лайл и Эрик Менендесы были пожизненно осуждены за убийство своих родителей в 1989 году. Они заявляли, что многие годы подвергались сексуальному и физическому насилию со стороны отца, тогда как мать была к этому безразлична. Доказательства насилия были запрещены к обсуждению на судебном процессе 1996 года. В октябре 2024 года окружной прокурор Лос-Анджелеса Джордж Гаскон потребовал пересмотреть приговор братьям.

