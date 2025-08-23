https://ria.ru/20250823/sud-2037111550.html
Суд разрешил Митрошиной сменить адрес проживания
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Суд разрешил блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, поменять адрес, по которому ей нужно отбывать домашний арест, теперь она будет находиться в квартире на Ленинградском проспекте, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, Митрошина ранее находилась в квартире в районе Митино, которая принадлежит ее свекру. В связи с чем суд принял решение об изменении места проживания, не сообщается. Против блогера возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. Столичный главк СК РФ сообщал, что Митрошина признала вину в полном объеме. Защита Митрошиной заявляла, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей, сотрудничает со следствием и дает подробные показания. Чертановский суд Москвы 10 марта отправил Митрошину под домашний арест, наложив запреты на пользование интернетом и сотовой связью, общение с привлеченными по делу лицами за исключением близких родственников. Следствие настаивало на заключении под стражу.
