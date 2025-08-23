Рейтинг@Mail.ru
Суд разрешил Митрошиной сменить адрес проживания - РИА Новости, 23.08.2025
06:26 23.08.2025
Суд разрешил Митрошиной сменить адрес проживания
Суд разрешил Митрошиной сменить адрес проживания - РИА Новости, 23.08.2025
Суд разрешил Митрошиной сменить адрес проживания
Суд разрешил блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, поменять адрес, по которому ей нужно отбывать домашний арест, теперь она будет... РИА Новости, 23.08.2025
происшествия
москва
митино
россия
александра митрошина
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Суд разрешил блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, поменять адрес, по которому ей нужно отбывать домашний арест, теперь она будет находиться в квартире на Ленинградском проспекте, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, Митрошина ранее находилась в квартире в районе Митино, которая принадлежит ее свекру. В связи с чем суд принял решение об изменении места проживания, не сообщается. Против блогера возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. Столичный главк СК РФ сообщал, что Митрошина признала вину в полном объеме. Защита Митрошиной заявляла, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей, сотрудничает со следствием и дает подробные показания. Чертановский суд Москвы 10 марта отправил Митрошину под домашний арест, наложив запреты на пользование интернетом и сотовой связью, общение с привлеченными по делу лицами за исключением близких родственников. Следствие настаивало на заключении под стражу.
происшествия, москва, митино, россия, александра митрошина, следственный комитет россии (ск рф), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Происшествия, Москва, Митино, Россия, Александра Митрошина, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Суд разрешил Митрошиной сменить адрес проживания

Митрошина съехала из квартиры свекра, где отбывала домашний арест

Блогер Александра Митрошина в Чертановском районном суде города Москвы
Блогер Александра Митрошина в Чертановском районном суде города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Суд разрешил блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, поменять адрес, по которому ей нужно отбывать домашний арест, теперь она будет находиться в квартире на Ленинградском проспекте, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, Митрошина ранее находилась в квартире в районе Митино, которая принадлежит ее свекру. В связи с чем суд принял решение об изменении места проживания, не сообщается.
Против блогера возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. Столичный главк СК РФ сообщал, что Митрошина признала вину в полном объеме.
Защита Митрошиной заявляла, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей, сотрудничает со следствием и дает подробные показания.
Чертановский суд Москвы 10 марта отправил Митрошину под домашний арест, наложив запреты на пользование интернетом и сотовой связью, общение с привлеченными по делу лицами за исключением близких родственников. Следствие настаивало на заключении под стражу.
Следствие допросит новых владельцев имущества Митрошиной
