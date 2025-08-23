Стубб рассказал, когда вступят в силу гарантии безопасности Украины
Александр Стубб
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Гарантии безопасности Украины вступят в силу только после установления мира или прекращения огня, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
"Эти гарантии вступят в силу только тогда, когда у нас будет либо перемирие, либо мир", - сказал Стубб в интервью телерадиовещателю Yle.
Он добавил, что первичная ответственность за безопасность Украины лежит на самой Украине.
"Европа в той или иной форме поддерживает Украину, а США координируют или выступают своего рода опорой", - сказал Стубб.
Президент добавил, что эти гарантии безопасности отличаются от пятой статьи НАТО. По его словам, речь идет о гарантиях, которых обеспечат безопасность, независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины после завершения конфликта.
"Сейчас мы формируем представление о том, что должны включать в себя гарантии безопасности и кто и каким образом может участвовать. Но это не традиционные, так сказать, жесткие гарантии безопасности, которые мы часто имеем в виду. Поэтому идем спокойно и шаг за шагом. И, безусловно, Финляндия каким-то образом примет участие, но на данном этапе мы еще не знаем каким именно", - добавил он.
Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России. Глава ведомства заявлял о недопустимости исключения России из обсуждения гарантий безопасности для Украины.
