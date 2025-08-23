Рейтинг@Mail.ru
Стубб рассказал, когда вступят в силу гарантии безопасности Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 23.08.2025
Стубб рассказал, когда вступят в силу гарантии безопасности Украины
Стубб рассказал, когда вступят в силу гарантии безопасности Украины - РИА Новости, 23.08.2025
Стубб рассказал, когда вступят в силу гарантии безопасности Украины
Гарантии безопасности Украины вступят в силу только после установления мира или прекращения огня, заявил президент Финляндии Александр Стубб. РИА Новости, 23.08.2025
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир зеленский
сергей лавров
нато
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Гарантии безопасности Украины вступят в силу только после установления мира или прекращения огня, заявил президент Финляндии Александр Стубб. "Эти гарантии вступят в силу только тогда, когда у нас будет либо перемирие, либо мир", - сказал Стубб в интервью телерадиовещателю Yle. Он добавил, что первичная ответственность за безопасность Украины лежит на самой Украине. "Европа в той или иной форме поддерживает Украину, а США координируют или выступают своего рода опорой", - сказал Стубб. Президент добавил, что эти гарантии безопасности отличаются от пятой статьи НАТО. По его словам, речь идет о гарантиях, которых обеспечат безопасность, независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины после завершения конфликта. "Сейчас мы формируем представление о том, что должны включать в себя гарантии безопасности и кто и каким образом может участвовать. Но это не традиционные, так сказать, жесткие гарантии безопасности, которые мы часто имеем в виду. Поэтому идем спокойно и шаг за шагом. И, безусловно, Финляндия каким-то образом примет участие, но на данном этапе мы еще не знаем каким именно", - добавил он. Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России. Глава ведомства заявлял о недопустимости исключения России из обсуждения гарантий безопасности для Украины.
украина
россия
сша
Стубб рассказал, когда вступят в силу гарантии безопасности Украины

Стубб: гарантии безопасности Украины вступят в силу после прекращения огня

Александр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Гарантии безопасности Украины вступят в силу только после установления мира или прекращения огня, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
"Эти гарантии вступят в силу только тогда, когда у нас будет либо перемирие, либо мир", - сказал Стубб в интервью телерадиовещателю Yle.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
СМИ: Трамп считает, что Украине придется заключить мир на условиях России
22 августа, 18:05
Он добавил, что первичная ответственность за безопасность Украины лежит на самой Украине.
"Европа в той или иной форме поддерживает Украину, а США координируют или выступают своего рода опорой", - сказал Стубб.
Президент добавил, что эти гарантии безопасности отличаются от пятой статьи НАТО. По его словам, речь идет о гарантиях, которых обеспечат безопасность, независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины после завершения конфликта.
"Сейчас мы формируем представление о том, что должны включать в себя гарантии безопасности и кто и каким образом может участвовать. Но это не традиционные, так сказать, жесткие гарантии безопасности, которые мы часто имеем в виду. Поэтому идем спокойно и шаг за шагом. И, безусловно, Финляндия каким-то образом примет участие, но на данном этапе мы еще не знаем каким именно", - добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Зеленский вновь заговорил о прекращении огня
21 августа, 11:28
Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России. Глава ведомства заявлял о недопустимости исключения России из обсуждения гарантий безопасности для Украины.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
В США сделали заявление о прекращении огня на Украине
17 августа, 10:05
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
