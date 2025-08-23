https://ria.ru/20250823/stubb-2037164278.html

Стубб рассказал, когда вступят в силу гарантии безопасности Украины

Стубб рассказал, когда вступят в силу гарантии безопасности Украины - РИА Новости, 23.08.2025

Стубб рассказал, когда вступят в силу гарантии безопасности Украины

Гарантии безопасности Украины вступят в силу только после установления мира или прекращения огня, заявил президент Финляндии Александр Стубб. РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T14:16:00+03:00

2025-08-23T14:16:00+03:00

2025-08-23T14:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

дональд трамп

владимир зеленский

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924064520_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_0dcedd50b1a6d37bcc0646a6c8040a07.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Гарантии безопасности Украины вступят в силу только после установления мира или прекращения огня, заявил президент Финляндии Александр Стубб. "Эти гарантии вступят в силу только тогда, когда у нас будет либо перемирие, либо мир", - сказал Стубб в интервью телерадиовещателю Yle. Он добавил, что первичная ответственность за безопасность Украины лежит на самой Украине. "Европа в той или иной форме поддерживает Украину, а США координируют или выступают своего рода опорой", - сказал Стубб. Президент добавил, что эти гарантии безопасности отличаются от пятой статьи НАТО. По его словам, речь идет о гарантиях, которых обеспечат безопасность, независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины после завершения конфликта. "Сейчас мы формируем представление о том, что должны включать в себя гарантии безопасности и кто и каким образом может участвовать. Но это не традиционные, так сказать, жесткие гарантии безопасности, которые мы часто имеем в виду. Поэтому идем спокойно и шаг за шагом. И, безусловно, Финляндия каким-то образом примет участие, но на данном этапе мы еще не знаем каким именно", - добавил он. Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России. Глава ведомства заявлял о недопустимости исключения России из обсуждения гарантий безопасности для Украины.

https://ria.ru/20250822/tramp-2037043807.html

https://ria.ru/20250821/zelenskij-2036671182.html

https://ria.ru/20250817/ukraina-2035869455.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, сергей лавров, нато