Стубб высказался о восстановлении отношений Финляндии с Россией после СВО
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 23.08.2025 (обновлено: 16:23 23.08.2025)
Стубб высказался о восстановлении отношений Финляндии с Россией после СВО
Стубб высказался о восстановлении отношений Финляндии с Россией после СВО - РИА Новости, 23.08.2025
Стубб высказался о восстановлении отношений Финляндии с Россией после СВО
Отношения между Финляндией и Россией будут заново строиться после окончания конфликта на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб. РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Отношения между Финляндией и Россией будут заново строиться после окончания конфликта на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб. "Как я всегда подчеркивал, мы ничего не можем поделать с нашей географией. У нас есть история с Россией, и у нас будет будущее с Россией. Но сейчас, конечно, отношения очень сложные. На самом деле их нет из-за войны. Но когда-нибудь, когда война закончится, новые отношения обязательно будут построены", — сказал Стубб в интервью телерадиовещателю Yle. Стубб добавил, что Финляндия будет строить новые отношения с Россией "очень практично и прагматично". Отношения России и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Кроме того, по решению финских властей российская граница была закрыта под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада. Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что двусторонние отношения России и Финляндии полностью разрушены. По словам дипломата, политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах двустороннего взаимодействия. Посол отметил, что такого "железного занавеса" между Россией и Финляндией не было никогда, даже накануне Второй мировой войны.
Президент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Отношения между Финляндией и Россией будут заново строиться после окончания конфликта на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
"Как я всегда подчеркивал, мы ничего не можем поделать с нашей географией. У нас есть история с Россией, и у нас будет будущее с Россией. Но сейчас, конечно, отношения очень сложные. На самом деле их нет из-за войны. Но когда-нибудь, когда война закончится, новые отношения обязательно будут построены", — сказал Стубб в интервью телерадиовещателю Yle.
Стубб добавил, что Финляндия будет строить новые отношения с Россией "очень практично и прагматично".
Отношения России и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Кроме того, по решению финских властей российская граница была закрыта под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада.
Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что двусторонние отношения России и Финляндии полностью разрушены. По словам дипломата, политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах двустороннего взаимодействия. Посол отметил, что такого "железного занавеса" между Россией и Финляндией не было никогда, даже накануне Второй мировой войны.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияФинляндияМоскваПавел КузнецовНАТОВ мире
 
 
