Стубб высказался о восстановлении отношений Финляндии с Россией после СВО

Стубб высказался о восстановлении отношений Финляндии с Россией после СВО

Отношения между Финляндией и Россией будут заново строиться после окончания конфликта на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

2025-08-23T13:23:00+03:00

2025-08-23T13:23:00+03:00

2025-08-23T16:23:00+03:00

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Отношения между Финляндией и Россией будут заново строиться после окончания конфликта на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб. "Как я всегда подчеркивал, мы ничего не можем поделать с нашей географией. У нас есть история с Россией, и у нас будет будущее с Россией. Но сейчас, конечно, отношения очень сложные. На самом деле их нет из-за войны. Но когда-нибудь, когда война закончится, новые отношения обязательно будут построены", — сказал Стубб в интервью телерадиовещателю Yle. Стубб добавил, что Финляндия будет строить новые отношения с Россией "очень практично и прагматично". Отношения России и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Кроме того, по решению финских властей российская граница была закрыта под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада. Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что двусторонние отношения России и Финляндии полностью разрушены. По словам дипломата, политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах двустороннего взаимодействия. Посол отметил, что такого "железного занавеса" между Россией и Финляндией не было никогда, даже накануне Второй мировой войны.

