КНДР обвинила Южную Корею в стрельбе у границы
05:28 23.08.2025 (обновлено: 09:12 23.08.2025)
КНДР обвинила Южную Корею в стрельбе у границы
Южная Корея открыла предупредительный огонь в сторону военных из КНДР, передает ЦТАК. РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Южная Корея открыла предупредительный огонь в сторону военных из КНДР, передает ЦТАК."Девятнадцатого августа военные подстрекатели войны армии РК совершили серьезную провокацию: сделали более десяти предупредительных выстрелов из крупнокалиберного пулемета калибра 12,7 миллиметра против наших военнослужащих, которые вели строительство увековечения заграждений вблизи южной пограничной линии", — сообщило агентство со ссылкой на заместителя начальника Генштаба Корейской народной армии.В КНДР расценили произошедшее как "очень тревожное предзнаменование".Там также предупредили, что инцидент чреват последствиями в районе, где огромные вооруженные контингенты находятся в состоянии противостояния.
Южнокорейские военные несут службу возле границы с КНДР
Южнокорейские военные несут службу возле границы с КНДР. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Южная Корея открыла предупредительный огонь в сторону военных из КНДР, передает ЦТАК.
"Девятнадцатого августа военные подстрекатели войны армии РК совершили серьезную провокацию: сделали более десяти предупредительных выстрелов из крупнокалиберного пулемета калибра 12,7 миллиметра против наших военнослужащих, которые вели строительство увековечения заграждений вблизи южной пограничной линии", — сообщило агентство со ссылкой на заместителя начальника Генштаба Корейской народной армии.
В КНДР расценили произошедшее как "очень тревожное предзнаменование".
Там также предупредили, что инцидент чреват последствиями в районе, где огромные вооруженные контингенты находятся в состоянии противостояния.
