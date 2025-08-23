https://ria.ru/20250823/ssha-2037226832.html

США направили в Гренландию самолет для управления подлодками, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Военно-морские силы США направили в Гренландию самолет Boeing E-6B, который представляет собой воздушный командный пункт, предназначенный для управления, связи и контроля над подводными лодками, несущими ядерное оружие, сообщает журнал Newsweek. "Самолет военного командования США, способный поддерживать связь с атомными подводными лодками, был замечен во время "необычного" полета вблизи Гренландии… ВМС США подтвердили размещение воздушного командного пункта E-6B, также известного как "Меркурий", на космической базе Питуффик в Гренландии", - говорится в публикации. Согласно представленной в публикации позиции американских ВМС, воздушный командный пункт размещен в Гренландии для "плановых операций" и учений с атомными подводными лодками в Тихом и Атлантическом океанах. "Военно-морские стратегические силы проводят глобальные операции в координации с боевыми командованиями, службами, а также союзниками и странами-партнёрами, даже на Крайнем Севере", - цитирует Newsweek заявление представителя Пентагона.

