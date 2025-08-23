Рейтинг@Mail.ru
США направили в Гренландию самолет для управления подлодками, пишут СМИ
23:54 23.08.2025
США направили в Гренландию самолет для управления подлодками, пишут СМИ
США направили в Гренландию самолет для управления подлодками, пишут СМИ
в мире
сша
гренландия
атлантический океан
министерство обороны сша
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Военно-морские силы США направили в Гренландию самолет Boeing E-6B, который представляет собой воздушный командный пункт, предназначенный для управления, связи и контроля над подводными лодками, несущими ядерное оружие, сообщает журнал Newsweek. "Самолет военного командования США, способный поддерживать связь с атомными подводными лодками, был замечен во время "необычного" полета вблизи Гренландии… ВМС США подтвердили размещение воздушного командного пункта E-6B, также известного как "Меркурий", на космической базе Питуффик в Гренландии", - говорится в публикации. Согласно представленной в публикации позиции американских ВМС, воздушный командный пункт размещен в Гренландии для "плановых операций" и учений с атомными подводными лодками в Тихом и Атлантическом океанах. "Военно-морские стратегические силы проводят глобальные операции в координации с боевыми командованиями, службами, а также союзниками и странами-партнёрами, даже на Крайнем Севере", - цитирует Newsweek заявление представителя Пентагона.
сша
гренландия
атлантический океан
в мире, сша, гренландия, атлантический океан, министерство обороны сша
В мире, США, Гренландия, Атлантический океан, Министерство обороны США
США направили в Гренландию самолет для управления подлодками, пишут СМИ

Newsweek: ВМС США направили в Гренландию самолет для управления подлодками

ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Военно-морские силы США направили в Гренландию самолет Boeing E-6B, который представляет собой воздушный командный пункт, предназначенный для управления, связи и контроля над подводными лодками, несущими ядерное оружие, сообщает журнал Newsweek.
"Самолет военного командования США, способный поддерживать связь с атомными подводными лодками, был замечен во время "необычного" полета вблизи Гренландии… ВМС США подтвердили размещение воздушного командного пункта E-6B, также известного как "Меркурий", на космической базе Питуффик в Гренландии", - говорится в публикации.
Согласно представленной в публикации позиции американских ВМС, воздушный командный пункт размещен в Гренландии для "плановых операций" и учений с атомными подводными лодками в Тихом и Атлантическом океанах.
"Военно-морские стратегические силы проводят глобальные операции в координации с боевыми командованиями, службами, а также союзниками и странами-партнёрами, даже на Крайнем Севере", - цитирует Newsweek заявление представителя Пентагона.
8 августа, 19:39
США пытается создать в Гренландии привлекательные условия для бизнеса
8 августа, 19:39
 
В миреСШАГренландияАтлантический океанМинистерство обороны США
 
 
