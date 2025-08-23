Рейтинг@Mail.ru
Генпрокурор США призвала отказаться от политики "городов-убежищ" - РИА Новости, 23.08.2025
19:24 23.08.2025
Генпрокурор США призвала отказаться от политики "городов-убежищ"
Генпрокурор США призвала отказаться от политики "городов-убежищ"
в мире
сша
вашингтон (штат)
колумбия
дональд трамп
министерство обороны сша
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Генеральный прокурор и министр юстиции США Пэм Бонди заявила, что направила письма 32 американским мэрам и семи губернаторам с призывом отказаться от политики "городов-убежищ", стимулирующих приток нелегальных мигрантов, и подчиниться требованиям федерального правительства. "У нас была политика представления убежища в округе Колумбия. Больше этого нет и они (власти Вашингтона - ред.) работают с нами… Я направила 32 письма мэрам и семи губернаторам по стране, просив их подчиниться, иначе они станут следующими, если не подчинятся", - сообщила она в интервью телеканалу Fox News. Бонди пригрозила, что в случае отказа властей городов и штатов идти на сотрудничество с правительством США по этому вопросу они могут лишиться федерального финансирования. По ее словам, в таком случае на эти территории также могут быть направлены дополнительные силы правопорядка. "Мы направим правоохранителей, как мы сделали во время беспорядков в Лос-Анджелесе и делаем сейчас в Вашингтоне. Если они не могут обеспечить безопасность граждан, то (президент США - ред.) Дональд Трамп защитит их", - указал генпрокурор. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на чиновников и документы Пентагона сообщил, что национальная гвардия США мобилизует 1,7 тысячи бойцов на помощь министерству внутренней безопасности (МВБ) в борьбе с преступностью и незаконной миграцией в 19 штатах. Трамп в пятницу пообещал разобраться с преступностью в Чикаго и Нью-Йорке, а также сделать остальные города США "очень безопасными". Ранее Трамп передал в федеральное ведение часть полномочий правоохранительных органов Вашингтона, заявив о небывалом уровне преступности в городе. В рамках временного чрезвычайного положения в ряде мест размещена нацгвардия. Американский военный чиновник в пятницу подтвердил РИА Новости, что нацгвардии, ранее размещенной в Вашингтоне для "наведения порядка", выдадут оружие. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
сша
вашингтон (штат)
колумбия
в мире, сша, вашингтон (штат), колумбия, дональд трамп, министерство обороны сша
Генпрокурор США призвала отказаться от политики "городов-убежищ"

ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Генеральный прокурор и министр юстиции США Пэм Бонди заявила, что направила письма 32 американским мэрам и семи губернаторам с призывом отказаться от политики "городов-убежищ", стимулирующих приток нелегальных мигрантов, и подчиниться требованиям федерального правительства.
"У нас была политика представления убежища в округе Колумбия. Больше этого нет и они (власти Вашингтона - ред.) работают с нами… Я направила 32 письма мэрам и семи губернаторам по стране, просив их подчиниться, иначе они станут следующими, если не подчинятся", - сообщила она в интервью телеканалу Fox News.
Бонди пригрозила, что в случае отказа властей городов и штатов идти на сотрудничество с правительством США по этому вопросу они могут лишиться федерального финансирования. По ее словам, в таком случае на эти территории также могут быть направлены дополнительные силы правопорядка.
"Мы направим правоохранителей, как мы сделали во время беспорядков в Лос-Анджелесе и делаем сейчас в Вашингтоне. Если они не могут обеспечить безопасность граждан, то (президент США - ред.) Дональд Трамп защитит их", - указал генпрокурор.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на чиновников и документы Пентагона сообщил, что национальная гвардия США мобилизует 1,7 тысячи бойцов на помощь министерству внутренней безопасности (МВБ) в борьбе с преступностью и незаконной миграцией в 19 штатах.
Трамп в пятницу пообещал разобраться с преступностью в Чикаго и Нью-Йорке, а также сделать остальные города США "очень безопасными".
Ранее Трамп передал в федеральное ведение часть полномочий правоохранительных органов Вашингтона, заявив о небывалом уровне преступности в городе. В рамках временного чрезвычайного положения в ряде мест размещена нацгвардия. Американский военный чиновник в пятницу подтвердил РИА Новости, что нацгвардии, ранее размещенной в Вашингтоне для "наведения порядка", выдадут оружие.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
