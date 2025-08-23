Рейтинг@Mail.ru
17:15 23.08.2025 (обновлено: 17:26 23.08.2025)
В США начал извергаться вулкан
в мире
гавайи
земля
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вулкан Килауэа в американском штате Гавайи в очередной раз начал извергаться, сообщает геологическая служба США (USGS). "Тридцать первый эпизод продолжающегося извержения начался примерно в 14.04 22 августа (03.04 мск 23 августа)", - говорится в сообщении на сайте службы. Геологическая служба отметила, что высота фонтанов лавы превышала 30 метров, извержение из северного жерла сопровождалось подземными толчками. Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Также в традиционных верованиях он считается местом обитания Пеле - гавайской богини вулканов.
гавайи
земля
в мире, гавайи, земля
В мире, Гавайи, Земля
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вулкан Килауэа в американском штате Гавайи в очередной раз начал извергаться, сообщает геологическая служба США (USGS).
"Тридцать первый эпизод продолжающегося извержения начался примерно в 14.04 22 августа (03.04 мск 23 августа)", - говорится в сообщении на сайте службы.
Геологическая служба отметила, что высота фонтанов лавы превышала 30 метров, извержение из северного жерла сопровождалось подземными толчками.
Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Также в традиционных верованиях он считается местом обитания Пеле - гавайской богини вулканов.
