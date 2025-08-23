СМИ: нацгвардия США мобилизует 1,7 тысячи бойцов на борьбу с преступностью
Fox News: нацгвардия США мобилизует бойцов на борьбу с преступностью в 19 штатах
© AP Photo / Jae HongНациональная гвардия США
© AP Photo / Jae Hong
Национальная гвардия США. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Национальная гвардия США мобилизует 1,7 тысячи бойцов на помощь министерству внутренней безопасности (МВБ) в борьбе с преступностью и незаконной миграцией в 19 штатах, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на чиновников и документы Пентагона, к которым получил доступ.
Американский президент Дональд Трамп в пятницу пообещал разобраться с преступностью в Чикаго и Нью-Йорке, а также сделать остальные города США "очень безопасными".
"До 1,7 тысячи бойцов национальной гвардии будут мобилизованы в 19 штатах в ближайшие недели, чтобы помочь МВБ в общенациональной борьбе президента Трампа с нелегальной иммиграцией и преступностью", - говорится в сообщении канала со ссылкой на неназванных чиновников Пентагона.
Телеканал отметил, что оказывающие поддержку иммиграционной и таможенной службе США (ICE, подчинена МВБ) нацгвардейцы будут заниматься управлением делами, логистикой, материально-техническим обеспечением и обработкой дел незаконных мигрантов на местах.
Канал со ссылкой на документы Пентагона, к которым получил доступ, добавил, что в списке штатов, где будет размещено подкрепление нацгвардейцев, числятся Алабама, Арканзас, Флорида, Джорджия, Айдахо, Индиана, Айова, Луизиана, Небраска, Невада, Нью-Мексико, Огайо, Южная Каролина, Южная Дакота, Теннесси, Техас, Юта, Вирджиния и Вайоминг, причем, как ожидается, Техас заручится поддержкой наибольшего числа бойцов нацгвардии.
Трамп ранее передал в федеральное ведение часть полномочий правоохранительных органов Вашингтона, заявив о небывалом уровне преступности в городе. В рамках временного чрезвычайного положения в ряде мест размещена нацгвардия. Американский военный чиновник в пятницу подтвердил РИА Новости, что нацгвардии, ранее размещенной в Вашингтоне для "наведения порядка", выдадут оружие.