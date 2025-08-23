Рейтинг@Mail.ru
CNN: не менее пяти человек погибли в результате инцидента с автобусом в США
02:21 23.08.2025 (обновлено: 03:51 23.08.2025)
CNN: не менее пяти человек погибли в результате инцидента с автобусом в США
в мире
нью-йорк (город)
сша
ниагарский водопад
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли в результате того, как автобус с туристами потерял управление и съехал в кювет в США, передает телеканал CNN со ссылкой на полицию. Ранее телеканал сообщал, что туристический автобус, возвращавшийся в Нью-Йорк с Ниагарского водопада, потерял управление и съехал в кювет, несколько человек, среди них дети, погибли. По данным телеканала, в автобусе было 52 человека, включая водителя. Представитель полиции штата Нью-Йорк Джеймс О'Каллаган заявил на пресс-конференции, что большая часть туристов были индийцами, китайцами и филиппинцами. "Пять человек погибли после того, как туристический автобус перевернулся и съехал в кювет", - говорится в сообщении CNN. По данным телеканала, по меньшей мере 30 человек были госпитализированы с различными травмами. Правоохранители считают, что большинство пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности, поскольку несколько человек оказались выброшены из автобуса.
нью-йорк (город)
сша
ниагарский водопад
Карета скорой помощи в США
Карета скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© AP Photo / Mel Evans
Карета скорой помощи в США. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли в результате того, как автобус с туристами потерял управление и съехал в кювет в США, передает телеканал CNN со ссылкой на полицию.
Ранее телеканал сообщал, что туристический автобус, возвращавшийся в Нью-Йорк с Ниагарского водопада, потерял управление и съехал в кювет, несколько человек, среди них дети, погибли. По данным телеканала, в автобусе было 52 человека, включая водителя. Представитель полиции штата Нью-Йорк Джеймс О'Каллаган заявил на пресс-конференции, что большая часть туристов были индийцами, китайцами и филиппинцами.
"Пять человек погибли после того, как туристический автобус перевернулся и съехал в кювет", - говорится в сообщении CNN.
По данным телеканала, по меньшей мере 30 человек были госпитализированы с различными травмами.
Правоохранители считают, что большинство пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности, поскольку несколько человек оказались выброшены из автобуса.
Последствия ДТП в Кромском районе Орловской области
В Орловской области возбудили дело после смертельного ДТП
