https://ria.ru/20250823/ssha-2037105024.html
CNN: не менее пяти человек погибли в результате инцидента с автобусом в США
CNN: не менее пяти человек погибли в результате инцидента с автобусом в США - РИА Новости, 23.08.2025
CNN: не менее пяти человек погибли в результате инцидента с автобусом в США
По меньшей мере пять человек погибли в результате того, как автобус с туристами потерял управление и съехал в кювет в США, передает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T02:21:00+03:00
2025-08-23T02:21:00+03:00
2025-08-23T03:51:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
ниагарский водопад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142603/71/1426037123_0:286:2000:1411_1920x0_80_0_0_9fa492d45a0492c9bcd2a2ea50139381.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли в результате того, как автобус с туристами потерял управление и съехал в кювет в США, передает телеканал CNN со ссылкой на полицию. Ранее телеканал сообщал, что туристический автобус, возвращавшийся в Нью-Йорк с Ниагарского водопада, потерял управление и съехал в кювет, несколько человек, среди них дети, погибли. По данным телеканала, в автобусе было 52 человека, включая водителя. Представитель полиции штата Нью-Йорк Джеймс О'Каллаган заявил на пресс-конференции, что большая часть туристов были индийцами, китайцами и филиппинцами. "Пять человек погибли после того, как туристический автобус перевернулся и съехал в кювет", - говорится в сообщении CNN. По данным телеканала, по меньшей мере 30 человек были госпитализированы с различными травмами. Правоохранители считают, что большинство пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности, поскольку несколько человек оказались выброшены из автобуса.
https://ria.ru/20250822/dtp-2036993502.html
нью-йорк (город)
сша
ниагарский водопад
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142603/71/1426037123_0:0:1882:1411_1920x0_80_0_0_5bc3ee23ba038eae72584b0995ec8ee0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), сша, ниагарский водопад
В мире, Нью-Йорк (город), США, Ниагарский водопад
CNN: не менее пяти человек погибли в результате инцидента с автобусом в США
CNN: не менее пяти человек погибли при инциденте с туристическим автобусом в США