CNN: не менее пяти человек погибли в результате инцидента с автобусом в США

CNN: не менее пяти человек погибли в результате инцидента с автобусом в США - РИА Новости, 23.08.2025

CNN: не менее пяти человек погибли в результате инцидента с автобусом в США

23.08.2025

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли в результате того, как автобус с туристами потерял управление и съехал в кювет в США, передает телеканал CNN со ссылкой на полицию. Ранее телеканал сообщал, что туристический автобус, возвращавшийся в Нью-Йорк с Ниагарского водопада, потерял управление и съехал в кювет, несколько человек, среди них дети, погибли. По данным телеканала, в автобусе было 52 человека, включая водителя. Представитель полиции штата Нью-Йорк Джеймс О'Каллаган заявил на пресс-конференции, что большая часть туристов были индийцами, китайцами и филиппинцами. "Пять человек погибли после того, как туристический автобус перевернулся и съехал в кювет", - говорится в сообщении CNN. По данным телеканала, по меньшей мере 30 человек были госпитализированы с различными травмами. Правоохранители считают, что большинство пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности, поскольку несколько человек оказались выброшены из автобуса.

