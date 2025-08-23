https://ria.ru/20250823/srednee-2037147236.html
ВС России освободили Среднее в ДНР
ВС России освободили Среднее в ДНР - РИА Новости, 23.08.2025
ВС России освободили Среднее в ДНР
Военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Среднее в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Среднее в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" активными действиями освободили населенный пункт Среднее Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
ВС России освободили Среднее в ДНР
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Среднее в ДНР