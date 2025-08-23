Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 150 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 23.08.2025 (обновлено: 14:06 23.08.2025)
ВСУ потеряли до 150 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 150 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 23.08.2025
ВСУ потеряли до 150 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Старая Гута, Новая Гута, Павловка, Новая Сечь, Кондратовка, Варачино и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении улучшено положение по переднему краю, нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гранов, Ветеринарное, Охримовка и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены шесть складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.
ВСУ потеряли до 150 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

МО: ВСУ потеряли до 150 боевиков и 3 орудия в зоне действий "Севера" за сутки

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Старая Гута, Новая Гута, Павловка, Новая Сечь, Кондратовка, Варачино и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении улучшено положение по переднему краю, нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гранов, Ветеринарное, Охримовка и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены шесть складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.
