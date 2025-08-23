https://ria.ru/20250823/sochi-2037227148.html

В Сочи состоялась премьера оперы "Пиковая дама" Чайковского

2025-08-23T23:59:00+03:00

культура

сочи

опера

россия

мариинский театр

большой театр

СОЧИ, 23 авг – РИА Новости. Премьеру оперы "Пиковая дама" Чайковского представили на международном фестивале "Роза Хутор. Классика" в Сочи на высоте 1050 метров над уровнем моря, передает корреспондент РИА Новости. Музыкальное произведение, основанное на одноименной повести Александра Пушкина, прозвучало на открытой сцене парка "Лайзо" в окружении гор Кавказского хребта. Коллектив нового творческого союза Rosa Philharmonia, в состав которого вошли оркестр и хор, дебютировал под руководством художественного руководителя и дирижера Алексея Асланова. Режиссером новой "Пиковой дамы" стал хореограф и постановщик Мариинского театра Илья Устьянцев. Партию Лизы исполнила звезда российской оперы, солистка Мариинского и Большого театра Инара Козловская, Германна - солист Мариинского театра Дмитрий Головнин (тенор). С вокальными партиями оперы также выступили солисты Мариинского театра: Юлия Маточкина, Владислав Сулимский, Владислав Куприянов и Анна Кикнадзе. По словам организаторов, "Пиковая дама" стала главным событием международного фестиваля "Роза Хутор. Классика" в Сочи, который проходит с 16 августа. Второй день постановки "Пиковая дама" на горном курорте состоится в воскресенье - в заключительный день музыкального фестиваля.

сочи

россия

2025

сочи, опера, россия, мариинский театр, большой театр