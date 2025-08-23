Рейтинг@Mail.ru
В Сочи состоялась премьера оперы "Пиковая дама" Чайковского
Культура
 
23:59 23.08.2025
В Сочи состоялась премьера оперы "Пиковая дама" Чайковского
В Сочи состоялась премьера оперы "Пиковая дама" Чайковского - РИА Новости, 23.08.2025
В Сочи состоялась премьера оперы "Пиковая дама" Чайковского
Премьеру оперы "Пиковая дама" Чайковского представили на международном фестивале "Роза Хутор. Классика" в Сочи на высоте 1050 метров над уровнем моря, передает... РИА Новости, 23.08.2025
культура
сочи
опера
россия
мариинский театр
большой театр
СОЧИ, 23 авг – РИА Новости. Премьеру оперы "Пиковая дама" Чайковского представили на международном фестивале "Роза Хутор. Классика" в Сочи на высоте 1050 метров над уровнем моря, передает корреспондент РИА Новости. Музыкальное произведение, основанное на одноименной повести Александра Пушкина, прозвучало на открытой сцене парка "Лайзо" в окружении гор Кавказского хребта. Коллектив нового творческого союза Rosa Philharmonia, в состав которого вошли оркестр и хор, дебютировал под руководством художественного руководителя и дирижера Алексея Асланова. Режиссером новой "Пиковой дамы" стал хореограф и постановщик Мариинского театра Илья Устьянцев. Партию Лизы исполнила звезда российской оперы, солистка Мариинского и Большого театра Инара Козловская, Германна - солист Мариинского театра Дмитрий Головнин (тенор). С вокальными партиями оперы также выступили солисты Мариинского театра: Юлия Маточкина, Владислав Сулимский, Владислав Куприянов и Анна Кикнадзе. По словам организаторов, "Пиковая дама" стала главным событием международного фестиваля "Роза Хутор. Классика" в Сочи, который проходит с 16 августа. Второй день постановки "Пиковая дама" на горном курорте состоится в воскресенье - в заключительный день музыкального фестиваля.
сочи
россия
сочи, опера, россия, мариинский театр, большой театр
Культура, Сочи, Опера, Россия, Мариинский театр, Большой театр
В Сочи состоялась премьера оперы "Пиковая дама" Чайковского

На международном фестивале в Сочи представили премьеру оперы "Пиковая дама"

Вид на здание зимнего театра в Сочи
Вид на здание зимнего театра в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Вид на здание зимнего театра в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 23 авг – РИА Новости. Премьеру оперы "Пиковая дама" Чайковского представили на международном фестивале "Роза Хутор. Классика" в Сочи на высоте 1050 метров над уровнем моря, передает корреспондент РИА Новости.
Музыкальное произведение, основанное на одноименной повести Александра Пушкина, прозвучало на открытой сцене парка "Лайзо" в окружении гор Кавказского хребта. Коллектив нового творческого союза Rosa Philharmonia, в состав которого вошли оркестр и хор, дебютировал под руководством художественного руководителя и дирижера Алексея Асланова. Режиссером новой "Пиковой дамы" стал хореограф и постановщик Мариинского театра Илья Устьянцев.
Партию Лизы исполнила звезда российской оперы, солистка Мариинского и Большого театра Инара Козловская, Германна - солист Мариинского театра Дмитрий Головнин (тенор). С вокальными партиями оперы также выступили солисты Мариинского театра: Юлия Маточкина, Владислав Сулимский, Владислав Куприянов и Анна Кикнадзе.
По словам организаторов, "Пиковая дама" стала главным событием международного фестиваля "Роза Хутор. Классика" в Сочи, который проходит с 16 августа. Второй день постановки "Пиковая дама" на горном курорте состоится в воскресенье - в заключительный день музыкального фестиваля.
Культура Сочи Опера Россия Мариинский театр Большой театр
 
 
