СМИ: кандидат в мэры Нью-Йорка Мамдани стал лидером по сбору пожертвований
23:38 23.08.2025
СМИ: кандидат в мэры Нью-Йорка Мамдани стал лидером по сбору пожертвований
в мире
нью-йорк (город)
дональд трамп
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Кандидат в мэры Нью-Йорка от Демократической партии Зохран Мамдани, которого американский президент Дональд Трамп называл "чистым коммунистом" и "радикальным левым безумцем", стал лидером по объему сбора пожертвований в рамках предвыборной гонки среди всех основных соперников, сообщает газета The Hill. По данным издания, с 12 июля по 18 августа демократ собрал более 1 миллиона долларов в то время, как независимый кандидат Эндрю Куомо получил 541 тысячу, а действующий градоначальник Эрик Адамс, который также переизбирается в качестве независимого кандидата - только 425 тысяч долларов. При этом средний размер пожертвования для Мамдани в ходе гонки составил всего 121 доллар, что оказалось наименьшим значением. У Куомо данный показатель составил 646 долларов, а у Адамса - 770 долларов. "Доминирование Мамдани в финансировании избирательной кампании также привело к его явному лидерству в опросах. Согласно опросам, проведенным в начале августа, он лидирует в гонке из пяти кандидатов с двузначным отрывом", - отмечает газета. Мамдани родился в Уганде в семье индийского происхождения, перебравшись вместе с родителями в Нью-Йорк в семилетнем возрасте. В случае победы на выборах, намеченных на ноябрь 2025 года, он станет первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка.
нью-йорк (город)
в мире, нью-йорк (город), дональд трамп, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
В мире, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)
СМИ: кандидат в мэры Нью-Йорка Мамдани стал лидером по сбору пожертвований

The Hill: кандидат в мэры Нью-Йорка Мамдани стал лидером по сбору пожертвований

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на вечерний Манхэттен
Вид на вечерний Манхэттен - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вид на вечерний Манхэттен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Кандидат в мэры Нью-Йорка от Демократической партии Зохран Мамдани, которого американский президент Дональд Трамп называл "чистым коммунистом" и "радикальным левым безумцем", стал лидером по объему сбора пожертвований в рамках предвыборной гонки среди всех основных соперников, сообщает газета The Hill.
По данным издания, с 12 июля по 18 августа демократ собрал более 1 миллиона долларов в то время, как независимый кандидат Эндрю Куомо получил 541 тысячу, а действующий градоначальник Эрик Адамс, который также переизбирается в качестве независимого кандидата - только 425 тысяч долларов.
При этом средний размер пожертвования для Мамдани в ходе гонки составил всего 121 доллар, что оказалось наименьшим значением. У Куомо данный показатель составил 646 долларов, а у Адамса - 770 долларов.
"Доминирование Мамдани в финансировании избирательной кампании также привело к его явному лидерству в опросах. Согласно опросам, проведенным в начале августа, он лидирует в гонке из пяти кандидатов с двузначным отрывом", - отмечает газета.
Мамдани родился в Уганде в семье индийского происхождения, перебравшись вместе с родителями в Нью-Йорк в семилетнем возрасте. В случае победы на выборах, намеченных на ноябрь 2025 года, он станет первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка.
Уинни Греко - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Советница мэра Нью-Йорка "накормила" журналистку чипсами с деньгами
21 августа, 20:17
 
В миреНью-Йорк (город)Дональд ТрампЭндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)
 
 
