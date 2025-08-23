https://ria.ru/20250823/smi-2037226082.html

СМИ: кандидат в мэры Нью-Йорка Мамдани стал лидером по сбору пожертвований

ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Кандидат в мэры Нью-Йорка от Демократической партии Зохран Мамдани, которого американский президент Дональд Трамп называл "чистым коммунистом" и "радикальным левым безумцем", стал лидером по объему сбора пожертвований в рамках предвыборной гонки среди всех основных соперников, сообщает газета The Hill. По данным издания, с 12 июля по 18 августа демократ собрал более 1 миллиона долларов в то время, как независимый кандидат Эндрю Куомо получил 541 тысячу, а действующий градоначальник Эрик Адамс, который также переизбирается в качестве независимого кандидата - только 425 тысяч долларов. При этом средний размер пожертвования для Мамдани в ходе гонки составил всего 121 доллар, что оказалось наименьшим значением. У Куомо данный показатель составил 646 долларов, а у Адамса - 770 долларов. "Доминирование Мамдани в финансировании избирательной кампании также привело к его явному лидерству в опросах. Согласно опросам, проведенным в начале августа, он лидирует в гонке из пяти кандидатов с двузначным отрывом", - отмечает газета. Мамдани родился в Уганде в семье индийского происхождения, перебравшись вместе с родителями в Нью-Йорк в семилетнем возрасте. В случае победы на выборах, намеченных на ноябрь 2025 года, он станет первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка.

