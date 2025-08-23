https://ria.ru/20250823/sk-2037106387.html
Экс-кадровика Минобороны Кузнецова ограничили в сроках ознакомления с делом
Экс-кадровика Минобороны Кузнецова ограничили в сроках ознакомления с делом - РИА Новости, 23.08.2025
Экс-кадровика Минобороны Кузнецова ограничили в сроках ознакомления с делом
Следствие просит суд ограничить бывшему главному кадровику Минобороны генералу Юрию Кузнецову сроки ознакомления с уголовным делом о получении взяток на 80... РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Следствие просит суд ограничить бывшему главному кадровику Минобороны генералу Юрию Кузнецову сроки ознакомления с уголовным делом о получении взяток на 80 миллионов рублей, следует из документов в распоряжении РИА Новости. "Зарегистрированы материалы об установлении определенного срока для ознакомления с материалами уголовного дела (часть 3 статьи 217 УПК РФ) в отношении Кузнецова Юрия Васильевича", - говорится в тексте. Рассмотрение назначено в 235-м гарнизонном военном суде на 25 августа. В мае СК завершил следствие по делу бывшего генерала Юрия Кузнецова и увеличил сумму вменяемой ему взятки до 80 миллионов рублей. По данным СК РФ, генерал Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за определенные действия в интересах взяткодателя. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей, но в ходе расследования была увеличена до 80 миллионов рублей. Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО с мая 2024 года. Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.
россия
Экс-кадровика Минобороны Кузнецова ограничили в сроках ознакомления с делом
Бывшего кадровика Минобороны Кузнецова ограничили в сроках ознакомления с делом
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Следствие просит суд ограничить бывшему главному кадровику Минобороны генералу Юрию Кузнецову сроки ознакомления с уголовным делом о получении взяток на 80 миллионов рублей, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
"Зарегистрированы материалы об установлении определенного срока для ознакомления с материалами уголовного дела (часть 3 статьи 217 УПК РФ
) в отношении Кузнецова Юрия Васильевича", - говорится в тексте.
Рассмотрение назначено в 235-м гарнизонном военном суде на 25 августа.
В мае СК
завершил следствие по делу бывшего генерала Юрия Кузнецова
и увеличил сумму вменяемой ему взятки до 80 миллионов рублей.
По данным СК РФ, генерал Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за определенные действия в интересах взяткодателя. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей, но в ходе расследования была увеличена до 80 миллионов рублей.
Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО с мая 2024 года.
Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.