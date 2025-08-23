Рейтинг@Mail.ru
Экс-кадровика Минобороны Кузнецова ограничили в сроках ознакомления с делом
03:16 23.08.2025
Экс-кадровика Минобороны Кузнецова ограничили в сроках ознакомления с делом
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Следствие просит суд ограничить бывшему главному кадровику Минобороны генералу Юрию Кузнецову сроки ознакомления с уголовным делом о получении взяток на 80 миллионов рублей, следует из документов в распоряжении РИА Новости. "Зарегистрированы материалы об установлении определенного срока для ознакомления с материалами уголовного дела (часть 3 статьи 217 УПК РФ) в отношении Кузнецова Юрия Васильевича", - говорится в тексте. Рассмотрение назначено в 235-м гарнизонном военном суде на 25 августа. В мае СК завершил следствие по делу бывшего генерала Юрия Кузнецова и увеличил сумму вменяемой ему взятки до 80 миллионов рублей. По данным СК РФ, генерал Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за определенные действия в интересах взяткодателя. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей, но в ходе расследования была увеличена до 80 миллионов рублей. Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО с мая 2024 года. Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.
происшествия, россия, юрий кузнецов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Юрий Кузнецов, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Следствие просит суд ограничить бывшему главному кадровику Минобороны генералу Юрию Кузнецову сроки ознакомления с уголовным делом о получении взяток на 80 миллионов рублей, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
"Зарегистрированы материалы об установлении определенного срока для ознакомления с материалами уголовного дела (часть 3 статьи 217 УПК РФ) в отношении Кузнецова Юрия Васильевича", - говорится в тексте.
Рассмотрение назначено в 235-м гарнизонном военном суде на 25 августа.
В мае СК завершил следствие по делу бывшего генерала Юрия Кузнецова и увеличил сумму вменяемой ему взятки до 80 миллионов рублей.
По данным СК РФ, генерал Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за определенные действия в интересах взяткодателя. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей, но в ходе расследования была увеличена до 80 миллионов рублей.
Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО с мая 2024 года.
Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.
