https://ria.ru/20250823/sk-2037106387.html

Экс-кадровика Минобороны Кузнецова ограничили в сроках ознакомления с делом

Экс-кадровика Минобороны Кузнецова ограничили в сроках ознакомления с делом - РИА Новости, 23.08.2025

Экс-кадровика Минобороны Кузнецова ограничили в сроках ознакомления с делом

Следствие просит суд ограничить бывшему главному кадровику Минобороны генералу Юрию Кузнецову сроки ознакомления с уголовным делом о получении взяток на 80... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T03:16:00+03:00

2025-08-23T03:16:00+03:00

2025-08-23T03:16:00+03:00

происшествия

россия

юрий кузнецов

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976986471_412:31:3089:1537_1920x0_80_0_0_6bd1e37e787bfee718271e192bfb570e.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Следствие просит суд ограничить бывшему главному кадровику Минобороны генералу Юрию Кузнецову сроки ознакомления с уголовным делом о получении взяток на 80 миллионов рублей, следует из документов в распоряжении РИА Новости. "Зарегистрированы материалы об установлении определенного срока для ознакомления с материалами уголовного дела (часть 3 статьи 217 УПК РФ) в отношении Кузнецова Юрия Васильевича", - говорится в тексте. Рассмотрение назначено в 235-м гарнизонном военном суде на 25 августа. В мае СК завершил следствие по делу бывшего генерала Юрия Кузнецова и увеличил сумму вменяемой ему взятки до 80 миллионов рублей. По данным СК РФ, генерал Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за определенные действия в интересах взяткодателя. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей, но в ходе расследования была увеличена до 80 миллионов рублей. Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО с мая 2024 года. Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.

https://ria.ru/20250513/dolg-2016605151.html

https://ria.ru/20250410/sud-2010579830.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, юрий кузнецов, следственный комитет россии (ск рф)