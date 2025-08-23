Рейтинг@Mail.ru
Правительство отметило необходимость создания дополнительных мест в СИЗО - РИА Новости, 23.08.2025
11:09 23.08.2025
Правительство отметило необходимость создания дополнительных мест в СИЗО
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В России необходимо создавать дополнительные места в следственных изоляторах, так как в отдельных регионах последние пять лет наблюдалось превышение лимита, следует из постановления кабмина, опубликованного на портале правовой информации. Правительство РФ увеличило срок действия федеральной программы "Развитие уголовно-исполнительной системы" с 2030 до 2035 года с более чем трехкратным ростом финансирования - со 105 миллиардов до 359,2 миллиарда рублей. "В 2019-2024 годах максимальная численность подозреваемых обвиняемых в отдельные периоды времени превышала лимит наполнения следственных изоляторов в ряде субъектов Российской Федерации (республиках Ингушетия, Карелия, Татарстан, Тыва, Краснодарском, Ставропольском краях, Москве, Амурской, Воронежской, Московской, Тамбовской, областях, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и других), что указывает на необходимость создания дополнительных мест в следственных изоляторах", - говорится в сообщении. Отдельно отмечается, что в настоящее время наполнение следственных изоляторов управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и Севастополю составляет 103,4%, в связи с чем необходимо строительство нового следственного изолятора.
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В России необходимо создавать дополнительные места в следственных изоляторах, так как в отдельных регионах последние пять лет наблюдалось превышение лимита, следует из постановления кабмина, опубликованного на портале правовой информации.
Правительство РФ увеличило срок действия федеральной программы "Развитие уголовно-исполнительной системы" с 2030 до 2035 года с более чем трехкратным ростом финансирования - со 105 миллиардов до 359,2 миллиарда рублей.
"В 2019-2024 годах максимальная численность подозреваемых обвиняемых в отдельные периоды времени превышала лимит наполнения следственных изоляторов в ряде субъектов Российской Федерации (республиках Ингушетия, Карелия, Татарстан, Тыва, Краснодарском, Ставропольском краях, Москве, Амурской, Воронежской, Московской, Тамбовской, областях, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и других), что указывает на необходимость создания дополнительных мест в следственных изоляторах", - говорится в сообщении.
Отдельно отмечается, что в настоящее время наполнение следственных изоляторов управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и Севастополю составляет 103,4%, в связи с чем необходимо строительство нового следственного изолятора.
