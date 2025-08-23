https://ria.ru/20250823/simonjan-2037168820.html

Симоньян назвала Вышинского человеком редкого мужества

Симоньян назвала Вышинского человеком редкого мужества - РИА Новости, 23.08.2025

Симоньян назвала Вышинского человеком редкого мужества

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в разговоре с РИА Новости назвала журналиста, члена СПЧ и... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T14:46:00+03:00

2025-08-23T14:46:00+03:00

2025-08-23T15:06:00+03:00

москва

россия

кирилл вышинский

маргарита симоньян

украина

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037170693_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d9f10c73781236b3275d1bfda3479889.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в разговоре с РИА Новости назвала журналиста, члена СПЧ и исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского человеком редкого мужества, который сознательно пошел на огромную жертву, возглавив российское СМИ на Украине в непростое время, и потеряв больше года жизни ради Русского мира. В субботу в Москве после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни скончался журналист Кирилл Вышинский, исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня". "Кирилл Вышинский - человек редкого мужества. Не хочется говорить "был", хотя теперь уже, конечно, был. Человек, который возглавил нашу редакцию на Украине в тот момент, когда возглавлять редакцию российского СМИ на Украине уже было похоже на, если не на самоубийство, то на огромную жертву. И он пошел на эту жертву сознательно. Он остался на Украине. Он писал такие вещи, которые отражали его ценности, наши с вами ценности, ценности Русского мира", - сказала Симоньян. Она добавила, что Вышинский писал то, что думал, несмотря на риски. По её словам, на Украине уже в то время писать и говорить то что думаешь, работать по совести и чести было "тоже близко к самоубийству". Симоньян рассказала, что в результате журналиста арестовали, и он провел более года в украинской тюрьме. "Долго мы пытались его вытащить, в конце концов вытащили по обмену. Он работал здесь, в Москве, замечательно работал. Но вот его настигла тяжелая болезнь, никто из нас не застрахован. Я бы хотела, чтобы мы все вспомнили его и запомнили его таким мужественным человеком, умеющим отстаивать свои ценности и потерявшим больше года такой короткой, как оказалось, жизни, за нас с вами, за Русский мир", - добавила Симоньян. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".

https://ria.ru/20250823/zakharova-2037158124.html

https://ria.ru/20250823/vyshinskogo-2037154295.html

москва

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Маргарита Симоньян о Кирилле Вышинском и его огромной жертве ради Русского мира Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в разговоре с РИА Новости назвала журналиста, члена СПЧ и исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского человеком редкого мужества, который сознательно пошел на огромную жертву, возглавив российское СМИ на Украине в непростое время, и потеряв больше года жизни ради Русского мира. 2025-08-23T14:46 true PT1M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, кирилл вышинский, маргарита симоньян, украина, общество