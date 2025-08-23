Рейтинг@Mail.ru
Симоньян назвала Вышинского человеком редкого мужества
14:46 23.08.2025 (обновлено: 15:06 23.08.2025)
Симоньян назвала Вышинского человеком редкого мужества
Симоньян назвала Вышинского человеком редкого мужества - РИА Новости, 23.08.2025
Симоньян назвала Вышинского человеком редкого мужества
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в разговоре с РИА Новости назвала журналиста, члена СПЧ и... РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в разговоре с РИА Новости назвала журналиста, члена СПЧ и исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского человеком редкого мужества, который сознательно пошел на огромную жертву, возглавив российское СМИ на Украине в непростое время, и потеряв больше года жизни ради Русского мира. В субботу в Москве после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни скончался журналист Кирилл Вышинский, исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня". "Кирилл Вышинский - человек редкого мужества. Не хочется говорить "был", хотя теперь уже, конечно, был. Человек, который возглавил нашу редакцию на Украине в тот момент, когда возглавлять редакцию российского СМИ на Украине уже было похоже на, если не на самоубийство, то на огромную жертву. И он пошел на эту жертву сознательно. Он остался на Украине. Он писал такие вещи, которые отражали его ценности, наши с вами ценности, ценности Русского мира", - сказала Симоньян. Она добавила, что Вышинский писал то, что думал, несмотря на риски. По её словам, на Украине уже в то время писать и говорить то что думаешь, работать по совести и чести было "тоже близко к самоубийству". Симоньян рассказала, что в результате журналиста арестовали, и он провел более года в украинской тюрьме. "Долго мы пытались его вытащить, в конце концов вытащили по обмену. Он работал здесь, в Москве, замечательно работал. Но вот его настигла тяжелая болезнь, никто из нас не застрахован. Я бы хотела, чтобы мы все вспомнили его и запомнили его таким мужественным человеком, умеющим отстаивать свои ценности и потерявшим больше года такой короткой, как оказалось, жизни, за нас с вами, за Русский мир", - добавила Симоньян. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".
москва, россия, кирилл вышинский, маргарита симоньян, украина, общество
Москва, Россия, Кирилл Вышинский, Маргарита Симоньян, Украина, Общество
Симоньян назвала Вышинского человеком редкого мужества

Симоньян рассказала, что Вышинский был человеком редкого мужества

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в разговоре с РИА Новости назвала журналиста, члена СПЧ и исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского человеком редкого мужества, который сознательно пошел на огромную жертву, возглавив российское СМИ на Украине в непростое время, и потеряв больше года жизни ради Русского мира.
В субботу в Москве после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни скончался журналист Кирилл Вышинский, исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня".
Захарова назвала смерть Вышинского утратой для мировой журналистики
Вчера, 13:29
"Кирилл Вышинский - человек редкого мужества. Не хочется говорить "был", хотя теперь уже, конечно, был. Человек, который возглавил нашу редакцию на Украине в тот момент, когда возглавлять редакцию российского СМИ на Украине уже было похоже на, если не на самоубийство, то на огромную жертву. И он пошел на эту жертву сознательно. Он остался на Украине. Он писал такие вещи, которые отражали его ценности, наши с вами ценности, ценности Русского мира", - сказала Симоньян.
Она добавила, что Вышинский писал то, что думал, несмотря на риски. По её словам, на Украине уже в то время писать и говорить то что думаешь, работать по совести и чести было "тоже близко к самоубийству". Симоньян рассказала, что в результате журналиста арестовали, и он провел более года в украинской тюрьме.
"Долго мы пытались его вытащить, в конце концов вытащили по обмену. Он работал здесь, в Москве, замечательно работал. Но вот его настигла тяжелая болезнь, никто из нас не застрахован. Я бы хотела, чтобы мы все вспомнили его и запомнили его таким мужественным человеком, умеющим отстаивать свои ценности и потерявшим больше года такой короткой, как оказалось, жизни, за нас с вами, за Русский мир", - добавила Симоньян.
В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".
Мирошник выразил соболезнования из-за смерти Вышинского
Вчера, 13:02
 
