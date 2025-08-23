Актриса Троянова* не оплатила судебный штраф

https://ria.ru/20250823/shtraf-2037120932.html
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Актриса Яна Троянова*, внесенная в список террористов и экстремистов и признанная в РФ иноагентом, не оплатила судебный штраф, она должна государству 40 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив базы данных судебных приставов и судебные документы. Согласно имеющимся данным, актриса не оплатила 40 тысяч рублей назначенного ей административного штрафа, который с нее пытаются взыскать. Троянова* попала в реестр иноагентов в ноябре 2023 года. Она уже обжаловала в Замоскворецком райсуде данное решение, но получила отказ. Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов. В Минюсте отметили, что актриса "распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами". Троянову* ранее оштрафовали на 80 тысяч рублей по двум административным протоколам, составленным за неподачу отчета в уполномоченный орган о деятельности иностранного агента. Яна Троянова* - российская актриса театра и кино, получила известность благодаря фильмам "Жить", "Кококо", "Страна ОЗ" и телесериалу "Ольга".* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента, внесена в перечень террористов и экстремистов.
