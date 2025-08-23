https://ria.ru/20250823/shtraf-2037120932.html

Актриса Троянова* не оплатила судебный штраф

Актриса Троянова* не оплатила судебный штраф - РИА Новости, 23.08.2025

Актриса Троянова* не оплатила судебный штраф

Актриса Яна Троянова*, внесенная в список террористов и экстремистов и признанная в РФ иноагентом, не оплатила судебный штраф, она должна государству 40 тысяч... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T09:09:00+03:00

2025-08-23T09:09:00+03:00

2025-08-23T09:09:00+03:00

яна троянова

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875079852_0:291:2925:1936_1920x0_80_0_0_f0d89328a9f0e57695477fd6577fe09f.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Актриса Яна Троянова*, внесенная в список террористов и экстремистов и признанная в РФ иноагентом, не оплатила судебный штраф, она должна государству 40 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив базы данных судебных приставов и судебные документы. Согласно имеющимся данным, актриса не оплатила 40 тысяч рублей назначенного ей административного штрафа, который с нее пытаются взыскать. Троянова* попала в реестр иноагентов в ноябре 2023 года. Она уже обжаловала в Замоскворецком райсуде данное решение, но получила отказ. Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов. В Минюсте отметили, что актриса "распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами". Троянову* ранее оштрафовали на 80 тысяч рублей по двум административным протоколам, составленным за неподачу отчета в уполномоченный орган о деятельности иностранного агента. Яна Троянова* - российская актриса театра и кино, получила известность благодаря фильмам "Жить", "Кококо", "Страна ОЗ" и телесериалу "Ольга".* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента, внесена в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250823/karaulov-2037108708.html

https://ria.ru/20250822/reestr-2037026658.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

яна троянова, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, общество