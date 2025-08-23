https://ria.ru/20250823/sheremetevo-2037222351.html

В Шереметьево рассказали об обстановке в аэропорту

Обстановка в аэропорту "Шереметьево" на фоне введенных ограничений - спокойная, сообщила авиагавань. РИА Новости, 23.08.2025

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Обстановка в аэропорту "Шереметьево" на фоне введенных ограничений - спокойная, сообщила авиагавань. Аэропорт объявил о введенных ограничениях в 21.03 мск. "В зонах вылета и прилета - спокойная обстановка, нет скоплений пассажиров", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиагавани. В "Шереметьево" регистрация на рейсы и обслуживание пассажиров на вылет и прилет выполняются в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ и установленными регламентами, уточнил аэропорт. При необходимости статус рейсов пассажиры могут уточнить через колл-центры авиакомпаний и другие официальные каналы информации, добавила авиагавань. "Аэропорт "Шереметьево" и авиакомпании делают все необходимое для стабилизации планового расписания", - подчеркнула авиагавань.

