23.08.2025
22:34 23.08.2025
В Шереметьево рассказали об обстановке в аэропорту
Обстановка в аэропорту "Шереметьево" на фоне введенных ограничений - спокойная, сообщила авиагавань.
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Обстановка в аэропорту "Шереметьево" на фоне введенных ограничений - спокойная, сообщила авиагавань. Аэропорт объявил о введенных ограничениях в 21.03 мск. "В зонах вылета и прилета - спокойная обстановка, нет скоплений пассажиров", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиагавани. В "Шереметьево" регистрация на рейсы и обслуживание пассажиров на вылет и прилет выполняются в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ и установленными регламентами, уточнил аэропорт. При необходимости статус рейсов пассажиры могут уточнить через колл-центры авиакомпаний и другие официальные каналы информации, добавила авиагавань. "Аэропорт "Шереметьево" и авиакомпании делают все необходимое для стабилизации планового расписания", - подчеркнула авиагавань.
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Обстановка в аэропорту "Шереметьево" на фоне введенных ограничений - спокойная, сообщила авиагавань.
Аэропорт объявил о введенных ограничениях в 21.03 мск.
"В зонах вылета и прилета - спокойная обстановка, нет скоплений пассажиров", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиагавани.
В "Шереметьево" регистрация на рейсы и обслуживание пассажиров на вылет и прилет выполняются в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ и установленными регламентами, уточнил аэропорт.
При необходимости статус рейсов пассажиры могут уточнить через колл-центры авиакомпаний и другие официальные каналы информации, добавила авиагавань.
"Аэропорт "Шереметьево" и авиакомпании делают все необходимое для стабилизации планового расписания", - подчеркнула авиагавань.
