В Шереметьево ввели временные ограничения
В Шереметьево ввели временные ограничения - РИА Новости, 23.08.2025
В Шереметьево ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Шереметьево", сообщила авиагавань.
2025-08-23T21:10:00+03:00
2025-08-23T21:10:00+03:00
2025-08-23T21:15:00+03:00
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Шереметьево", сообщила авиагавань."Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта "Шереметьево" в связи с введением режима "ковёр", - сообщили в авиагавани.Аэропорт продолжает обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилёт по факту возможности и очередности.В связи с вводимыми ограничениями время обслуживания пассажиров может быть увеличено.Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилёт в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности.
