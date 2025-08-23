Рейтинг@Mail.ru
В Шереметьево ввели временные ограничения - РИА Новости, 23.08.2025
21:10 23.08.2025 (обновлено: 21:15 23.08.2025)
В Шереметьево ввели временные ограничения
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Шереметьево", сообщила авиагавань."Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта "Шереметьево" в связи с введением режима "ковёр", - сообщили в авиагавани.Аэропорт продолжает обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилёт по факту возможности и очередности.В связи с вводимыми ограничениями время обслуживания пассажиров может быть увеличено.Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилёт в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности.
1920
1920
true
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Шереметьево", сообщила авиагавань.
"Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта "Шереметьево" в связи с введением режима "ковёр", - сообщили в авиагавани.
Аэропорт продолжает обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилёт по факту возможности и очередности.
В связи с вводимыми ограничениями время обслуживания пассажиров может быть увеличено.
Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилёт в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности.
