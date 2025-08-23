https://ria.ru/20250823/serbiya-2037120623.html
Посол России рассказал о новой фазе протестов в Сербии
Посол России рассказал о новой фазе протестов в Сербии - РИА Новости, 23.08.2025
Посол России рассказал о новой фазе протестов в Сербии
Протесты в Сербии уже вступили в фазу насилия и эскалации, что соответствует сценарию их организаторов, заявил РИА Новости посол России в Белграде Александр... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T09:05:00+03:00
2025-08-23T09:05:00+03:00
2025-08-23T09:05:00+03:00
в мире
сербия
россия
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035872356_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd7417a0176ad3736b5f40238f101272.jpg
БЕЛГРАД, 23 авг - РИА Новости. Протесты в Сербии уже вступили в фазу насилия и эскалации, что соответствует сценарию их организаторов, заявил РИА Новости посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. "Нынешняя фаза… в основном сопряжена и характеризуется ростом насилия. То есть налицо эскалация именно беспорядков, насилия. Другими словами, (фаза) провоцирования крови", - заявил Боцан-Харченко РИА Новости. Он отметил, что это укладывается в привычную схему организаторов цветных революций. Отличие протестов в Сербии от "обычной" цветной революции только в том, что они растянуты по времени, а их лидеры остаются в тени, отметил дипломат. "Схема очень похожая и близкая к тем схемам и логическим цепочкам, которые мы наблюдали и которые использовались в других случаях. Кстати говоря, и в случае Майдана (в Киеве 2014 года - ред.). Не случайно сегодня газеты полны заголовков, подзаголовков о том, что есть желание вот этих устроителей цветной революции в Сербии устроить (президенту) Вучичу Майдан в Сербии. "Белградский Майдан", "сербский", каждый по-своему пишет", - отметил посол. По его словам, этот сценарий чреват большой опасностью. "Уже появляются какие-то сигналы, уже информация была, что уже (правоохранители) останавливают (вооружённых людей). Пока, конечно, приходят с дубинками, с палками. Уже группы боевиков есть, которых перебрасывают в разные места - там, где на данный момент, на данный день планируется эпицентр протестного движения", - рассказал посол.
https://ria.ru/20250822/serbija-2037018263.html
сербия
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035872356_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_25495ed426aa46ceebc21a9ff978c7cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, россия, киев
В мире, Сербия, Россия, Киев
Посол России рассказал о новой фазе протестов в Сербии
Посол Боцан-Харченко: протесты в Сербии перешли в фазу насилия и эскалации
БЕЛГРАД, 23 авг - РИА Новости. Протесты в Сербии уже вступили в фазу насилия и эскалации, что соответствует сценарию их организаторов, заявил РИА Новости посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.
"Нынешняя фаза… в основном сопряжена и характеризуется ростом насилия. То есть налицо эскалация именно беспорядков, насилия. Другими словами, (фаза) провоцирования крови", - заявил Боцан-Харченко РИА Новости.
Он отметил, что это укладывается в привычную схему организаторов цветных революций. Отличие протестов в Сербии
от "обычной" цветной революции только в том, что они растянуты по времени, а их лидеры остаются в тени, отметил дипломат.
"Схема очень похожая и близкая к тем схемам и логическим цепочкам, которые мы наблюдали и которые использовались в других случаях. Кстати говоря, и в случае Майдана (в Киеве
2014 года - ред.). Не случайно сегодня газеты полны заголовков, подзаголовков о том, что есть желание вот этих устроителей цветной революции в Сербии устроить (президенту) Вучичу Майдан в Сербии. "Белградский Майдан", "сербский", каждый по-своему пишет", - отметил посол.
По его словам, этот сценарий чреват большой опасностью.
"Уже появляются какие-то сигналы, уже информация была, что уже (правоохранители) останавливают (вооружённых людей). Пока, конечно, приходят с дубинками, с палками. Уже группы боевиков есть, которых перебрасывают в разные места - там, где на данный момент, на данный день планируется эпицентр протестного движения", - рассказал посол.