Посол России рассказал о новой фазе протестов в Сербии

БЕЛГРАД, 23 авг - РИА Новости. Протесты в Сербии уже вступили в фазу насилия и эскалации, что соответствует сценарию их организаторов, заявил РИА Новости посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. "Нынешняя фаза… в основном сопряжена и характеризуется ростом насилия. То есть налицо эскалация именно беспорядков, насилия. Другими словами, (фаза) провоцирования крови", - заявил Боцан-Харченко РИА Новости. Он отметил, что это укладывается в привычную схему организаторов цветных революций. Отличие протестов в Сербии от "обычной" цветной революции только в том, что они растянуты по времени, а их лидеры остаются в тени, отметил дипломат. "Схема очень похожая и близкая к тем схемам и логическим цепочкам, которые мы наблюдали и которые использовались в других случаях. Кстати говоря, и в случае Майдана (в Киеве 2014 года - ред.). Не случайно сегодня газеты полны заголовков, подзаголовков о том, что есть желание вот этих устроителей цветной революции в Сербии устроить (президенту) Вучичу Майдан в Сербии. "Белградский Майдан", "сербский", каждый по-своему пишет", - отметил посол. По его словам, этот сценарий чреват большой опасностью. "Уже появляются какие-то сигналы, уже информация была, что уже (правоохранители) останавливают (вооружённых людей). Пока, конечно, приходят с дубинками, с палками. Уже группы боевиков есть, которых перебрасывают в разные места - там, где на данный момент, на данный день планируется эпицентр протестного движения", - рассказал посол.

