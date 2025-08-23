В Сербии прошли митинги в поддержку властей
В 75 городах Сербии прошли мирные акции в поддержку властей
БЕЛГРАД, 23 авг — РИА Новости. Граждане Сербии собрались вечером на мирные акции в 75 городах страны в поддержку властей и против блокирования студентами и сторонниками оппозиции учреждений и инфраструктуры, передает Радио и телевидение Сербии.
"Граждане которые, как они заявляют, выступают против блокирования студентами и оппозицией, собрались сегодня вечером в 18:30 (19:30 мск). Собрания граждан происходят в 75 городах страны", — передает национальный телеканал.
В списке крупные провинциальные города, но нет крупнейших — Белграда и Нови-Сада, где особенно сильны оппозиционные настроения.
Как передает корреспондент РИА Новости, один из митингов поддержки политики властей прошел в городе-спутнике Белграда Панчево. В центре, перед зданием администрации, собралось около двух тысяч горожан — в основном среднего возраста. Они держат флаги Сербии и воздушные шарики цветов флага, а также плакаты: "Не отдадим Сербию", "Граждане против блокад", "Хотим работать" и "Хотим учиться".
Митинг охраняла полиция, он прошел в спокойной обстановке.
В минувшую среду в Панчево, Боре, Лознице, Вране, Пожареваце, Лесковаце и других провинциальных городах Сербии впервые прошли мирные собрания граждан, выступающих против блокирования учреждений и инфраструктуры и в поддержку властей страны. Вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич сообщил в ночь на четверг, что на мирные собрания в 49 городах вышли 33 тысячи человек, акции прошли без инцидентов.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.
Обстановка обострилась на прошлой неделе. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они вступали в противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников.
Президент Сербии Александр Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в стране. Он пообещал гражданам решительные действия властей через три-четыре дня для установления мира и порядка. По его данным, с 12 по 17 августа 137 полицейских получили травмы во время беспорядков в разных городах Сербии.
Вучич пообещал объявить в воскресенье, 24 августа, какие именно экономические меры для улучшения положения граждан введут с 1 сентября. Ранее он неоднократно заявлял о необходимости снижения цен на продукты питания в розничных сетях и о других экономических мерах поддержки населения.
